Очередная волна пандемии в Новосибирске пошла на спад?

— Мы видим снижение обращений в поликлиники, в скорую помощь, в стационары, — отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. — Свободный коечный фонд держится в пределах 25-30% от общего количества развернутых инфекционных коек. Однако, учитывая праздничные и выходные дни, все наши службы работают в режиме повышенной готовности, поликлиники работают ежедневно с 9 до 15 часов, принимают вызовы и обслуживают пациентов с подозрением на коронавирус на дому, стационары, разумеется, работают круглосуточно. Мы ежедневно видим снижение вновь выявленных случаев заболевания, в связи с чем нам удалось сейчас восстановить два наших госпиталя — Городскую больницу №3 и Обскую центральную городскую больницу.

По данным Роспотребнадзора, на 8 января в Новосибирской области было зарегистрировано 252 новых случая заболевания коронавирусом за сутки. Количество заболевших постепенно снижается с 28 декабря 2021 года, когда в сутки было зарегистрировано 382 новых случая. Однако, количество умерших сокращается не так заметно. По данным на 8 января в регионе от ковида умерли 15 человек. С 28 декабря статистика смертей варьировалась от 10 до 16 человек в сутки.

Кстати, врач-вирусолог Владислав Жемчугов сообщил ТАСС, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогодних праздников в России исключён.

— Нет, не может быть. Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъема заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел, — цитирует его слова информагентство.

По мнению эксперта, пандемия закончится в течение 2022 года.