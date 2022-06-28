Где взять бумажное вторсырье в большом объеме

Чтобы сдать картон в Москве, его сначала нужно собрать. Существует множество мест, разных организаций, которые генерируют бумажные, картонные отходы. С такими организациями можно договориться насчет вывоза макулатуры. Предприятия, которые занимаются утилизацией, переработкой картона, бумажной продукции, имеют налаженные связи с различными компаниями и учреждениями. Сотрудничество с офисами, школами, вузами актуально для предприятий, которые перерабатывают макулатуру и выпускают новую продукцию.
Прием картона: цена в Москве
В Москве, Санкт-Петербурге, а также других городах России существует множество пунктов приема макулатуры. Узнать адреса можно в интернете. С какими организациями можно договориться о сотрудничестве и вывозить вторичное бумажное или картонное сырье:
- Детские садики. Сады часто сами находят предприятия, которым сдают архивы, использованную бумагу, альбомы с рисунками, бумажные поделки детей и множество других изделий.
- Школы. В любой школе за учебные годы накапливаются тонны бумажных отходов: тетрадки учеников, классные журналы, доклады, контрольные работы, архивы.
- Университеты. Огромный источник ненужной бумажной продукции. Сотрудники факультетов с радостью сдадут на переработку сотни килограммов рабочей документации.
- Офисы. Архивы офисной бумаги есть в любой компании. Риэлтерские конторы, кабинеты адвокатов, организации ЖКХ, бухгалтерии, разные отделы компаний во время своей работы используют огромное количество бумаги. Многие организации пропускают ненужные рабочие документы через шредер.
- Средства массовой информации. Традиционные СМИ – это богатейший источник архивов газет, журналов, ненужной бумаги. Здесь можно договориться на регулярной основе вывозить пресс-релизы, черновые материалы, старые блокноты.
- Типографии. На переработку собирают, а затем сдают различные виды отходов типографской продукции, а также продукты бумажного брака.
- Фабрики. На фабриках собирают картонные коробки, которые принимают на вторичную переработку. Обратите внимание: нельзя собирать макулатуру поблизости от предприятий химической или фармацевтической промышленности.
- Бизнес-центры. Еще один ценный источник бумажной продукции. Ежедневно бизнес-центры выбрасывают килограммы бумажных отходов, которые частные лица или специализированные службы сдают на переработку.
- Магазины. С магазинами можно договориться о вывозе картонной упаковки, которая высоко ценится в пунктах приема макулатуры.
Сколько стоит сдать картон в Москве, уточняйте в ближайшем пункте приема или на сайте предприятия, которое занимается переработкой вторсырья. Стоимость зависит от качества предоставленной макулатуры и ее класса. Перед сдачей подготовьте, рассортируйте макулатуру, аккуратно уложите в стопки, перевяжите веревками.
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