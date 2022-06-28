Где взять бумажное вторсырье в большом объеме

Чтобы сдать картон в Москве, его сначала нужно собрать. Существует множество мест, разных организаций, которые генерируют бумажные, картонные отходы. С такими организациями можно договориться насчет вывоза макулатуры. Предприятия, которые занимаются утилизацией, переработкой картона, бумажной продукции, имеют налаженные связи с различными компаниями и учреждениями. Сотрудничество с офисами, школами, вузами актуально для предприятий, которые перерабатывают макулатуру и выпускают новую продукцию.

Прием картона: цена в Москве

В Москве, Санкт-Петербурге, а также других городах России существует множество пунктов приема макулатуры. Узнать адреса можно в интернете. С какими организациями можно договориться о сотрудничестве и вывозить вторичное бумажное или картонное сырье:

Детские садики. Сады часто сами находят предприятия, которым сдают архивы, использованную бумагу, альбомы с рисунками, бумажные поделки детей и множество других изделий.

Школы. В любой школе за учебные годы накапливаются тонны бумажных отходов: тетрадки учеников, классные журналы, доклады, контрольные работы, архивы.

Университеты. Огромный источник ненужной бумажной продукции. Сотрудники факультетов с радостью сдадут на переработку сотни килограммов рабочей документации.

Офисы. Архивы офисной бумаги есть в любой компании. Риэлтерские конторы, кабинеты адвокатов, организации ЖКХ, бухгалтерии, разные отделы компаний во время своей работы используют огромное количество бумаги. Многие организации пропускают ненужные рабочие документы через шредер.

Средства массовой информации. Традиционные СМИ – это богатейший источник архивов газет, журналов, ненужной бумаги. Здесь можно договориться на регулярной основе вывозить пресс-релизы, черновые материалы, старые блокноты.

Типографии. На переработку собирают, а затем сдают различные виды отходов типографской продукции, а также продукты бумажного брака.

Фабрики. На фабриках собирают картонные коробки, которые принимают на вторичную переработку. Обратите внимание: нельзя собирать макулатуру поблизости от предприятий химической или фармацевтической промышленности.

Бизнес-центры. Еще один ценный источник бумажной продукции. Ежедневно бизнес-центры выбрасывают килограммы бумажных отходов, которые частные лица или специализированные службы сдают на переработку.

Магазины. С магазинами можно договориться о вывозе картонной упаковки, которая высоко ценится в пунктах приема макулатуры.

Сколько стоит сдать картон в Москве, уточняйте в ближайшем пункте приема или на сайте предприятия, которое занимается переработкой вторсырья. Стоимость зависит от качества предоставленной макулатуры и ее класса. Перед сдачей подготовьте, рассортируйте макулатуру, аккуратно уложите в стопки, перевяжите веревками.