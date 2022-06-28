Гостиницу «Снежная миля» достроит новый владелец

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на завершение строительства гостиницы «Снежная миля» на улице Большевистской в Октябрьском районе, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на муниципальный портал Новосибирска.

Раньше стройкой руководила компания с тем же названием, однако теперь в ней поменялся директор.

Площадь объекта составит более 48,5 тысяч кв.м., высота строительства – 62,6 метров. В гостинице будут размещены 714 номеров, автостоянка предусматривает 155 парковочных мест.

Разрешение на строительство будет действовать до конца 2024 года.

Строительство МФК «Снежная миля» было анонсировано в 2013 году, в 2015-м началось возведение объекта. Общая площадь комплекса — 135 тысяч кв.м, коммерческая — более 75 тысяч кв м (55,5%), офисных и торговых помещений — по 16 тысяч кв м, жилых — 350 штук, а также паркинг на 1100 машино-мест. В рамках комплекса предполагалось создать 8 объектов максимальной этажностью 23 этажа. На момент старта инвестиции в проект оценивались в 6 млрд рублей. Завершить проект планировалось в 2018 году. В ноябре 2017-го в новосибирских СМИ прошла информация о том, что на базе МФК будет размещен IT-парк по разработке и продвижению технологий блокчейн. ГК «Новоград» — многопрофильный девелоперский холдинг, работающий в Новосибирске с 1998 года.