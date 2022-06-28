На одну станцию «СКИФ» первой очереди пока не могут поставить оборудование

— В этом году мы готовы предложить участникам форума «Технопром» (Пройдет в Новосибирске в конце августа. — Ред.) детально рассмотреть перечень тематик исследований на первых пяти станциях «СКИФ», что готовятся к запуску в 2024 году, представить руководителей станций, — сообщила на пресс-конференции замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. — Сейчас идет подготовка заявок на исследования в 2024-м и последующие годы, в которых заинтересованы российские и зарубежные компании. Думаю, что эти площадки вызовут интерес.

Министр науки Новосибирском области Вадим Васильев добавил, что презентация станций нужна еще и для того, чтобы совместно с реальным сектором экономики сделать их более профильными.

— Сейчас есть возможность заложить в станции оборудование для проведения исследований актуальных для реального сектора. Поэтому на форуме мы планируем эту коммуникацию наладить, — пояснил он.

Напомним, ранее в рамках первой очереди планировалось запустить шесть экспериментальных станций.

— Шестая станция отодвинута в сроках введения. Это связано со сложным оборудованием, которое мы не успеем поставить к 2024 году в связи с санкционными мерами. Но это не означает, что мы от нее отказались. Полный контур «СКИФ» по-прежнему составляет 30 станций, которые станут вводиться поэтапно, — подчеркнула Мануйлова. — Будут приниматься технологические решения по наполнению станции отечественным оборудованием и разработками. Достичь технологического суверенитета — это в том числе означает решить вопрос по развитию научного приборостроения в стране. Эта задача будет выполнена.

О какой станции идет речь, замгубернатора не уточнила. В пресс-службе «СКИФ» редакции пояснили, что «перечень и сроки ввода экспериментальных станций сейчас находятся на обсуждении».

Напомним, на пресс-конференции в мае директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров сообщал, что три станции «СКИФ» придется упростить из-за санкций. Две из них планировалось заказать под ключ за рубежом.

Самая проблемная станция, по его словам, — станция мягкого рентгеновского излучения для исследования поверхности. Ее планировали заказать в Берлине, так как для формирования излучения по данной технологии на станции должен использоваться решеточный монокристалл и детекторы, которые в России не производят.

По двум станциям — 1.2 «Структурная диагностика» и 1.4 «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» — придется делать серьезную модификацию.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН — проект класса «Большая наука» с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей: физике и геологии, химии и материаловедении, биологии и медицине, гуманитарных науках. Также ЦКП «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. Расчетный объем финансирования проекта — 47 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Краснообске планируют опробовать проект пилотный проект «Цифрового двойника» муниципальной инфраструктуры.