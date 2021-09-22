Где взять информацию о банкротах и торгах?

В этой ситуации компания-изготовитель вынуждена объявить себя банкротом и выставить свое имущество на аукцион. Торги арестованного имущества проходят на специальных площадках. Одной из них является Банкротбаза. ру.

Банкротбаза.ру – портал, где можно найти нужное имущество

Реализация имущества должников, как и все юридические процессы, должна быть систематизирована. На площадке Банкротбаза собраны только самые актуальные и проверенные данные, касающиеся конфискованного имущества в судебном порядке. На сайте собрана подробная информация по разным регионам Российской Федерации. Банкротбаза – агрегатор торгов по банкротству. Что здесь можно найти:

автомобили;

недвижимость;

ценные бумаги;

драгоценности;

золотые слитки;

приложения;

сельскохозяйственную технику и т.д.

На сайте https://bankrotbaza.ru/ можно отыскать актуальные аукционы распродажи имущества и принять в них участие. При помощи подобных аукционов можно легко найти те вещи и предметы, которые нужны. Это может быть все, что угодно, начиная от украшений и заканчивая квартирами. О каждом объекте, который был конфискован у банкрота по решению суда, имеется подробная проверенная информация, опираясь на которую, можно сделать вывод, подходит данный объект для приобретения или нет. Отмечено число лотов, на какие можно обратить внимание.

Роботы сайта каждый день просматривают, структурируют и проводят анализ данных, собранных с различных площадок. Поэтому можно быть уверенным в том, что все точно и проверено. На сайте можно зарегистрироваться и открыть свой собственный кабинет, чтобы регулярно проверять обновления. Удобный поиск помогает отыскать объекты в разных городах и регионах России.

В реестрах указаны:

должники;

арбитражные управляющие;

организаторы торгов;

торговые площадки.

Сам сервис бесплатный, и информацию могут искать все пользователи. Но на тарифе Премиум есть дополнительные опции, чтобы находить требуемый товар быстрее. Вся информация берется из открытых источников. Жилые и промышленные здания, земельные участки с имеющимся кадастровым номером – только самая проверенная и проанализированная информация. Если есть какие-то вопросы, можно связаться с поддержкой. На сайте имеется специальная форма для заполнения.