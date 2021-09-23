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В горсовете Новосибирска определились с датой слушаний по процедуре отзыва мэра

  • 23/09/2021, 09:17
Автор:
Новости Новосибирска
Ее обсуждение вылилось в «конкурс подлокотников», «забеги с флагами» и «слив оппозиционных голосов».

Сессия горсовета определилась с датой проведения публичных слушаний, посвященных обсуждению возможного упрощения процедуры отзыва депутата горсовета или главы города. Слушания пройдут 12 октября. Ранее с такой инициативой в профильную комиссию обратился независимый депутат Игорь Украинцев. По мнению Украинцева, необходимо сократить количество членов инициативной группы с тысячи человек до ста, а количество собранных ими первоначально подписей с 5 до 3%. На этом можно было бы поставить точку, если бы не…

Гонки на Стрижах и «конкурс подлокотников»

Несмотря на призыв спикера горсовета Дмитрия Асанцева задавать вопросы только по дате и времени проведения слушаний, до которых стоит приберечь свои эмоции относительно отзыва и его инициаторов, на депутатов это не подействовало. Первыми в атаку пошли сторонники главы города, припомнившие Украинцеву работу на компанию-застройщика и дискредитацию, по их мнению, протестных настроений в Новосибирске. Необходимо отметить, что ранее при рассмотрении данного вопроса на профильной комиссии разговор дошел до предложения сдать мандат со стороны однопартийца мэра, зампредседателя комиссии Георгия Андреева.

Украинцев в долгу не остался.

Меня умиляет, как господа под красными знаменами соревнуются за звание лучшего «подлокотника», заявил Украинцев. Пока однозначно побеждает Андреев, аплодисменты. Но я бы акцентировал внимание, что произошедшая (Попытка запуска процедуры отзыва. Ред.) это прецедент. Далее, снижение тех критериев, которые прописаны в Уставе, нормальный законотворческий процесс. У меня никакой личной подоплеки в этом вопросе не было и нет. У нас претензии к управлению городом. То, что благодаря этой процедуре город стал управляться чуть лучше, я уже считаю своей большой победой.

Ответить за «подлокотников» предложил обычно спокойный представитель фракции КПРФ — председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский.

Называть людей «подлокотниками» некрасиво, это неуважение к людям, обратился Любавский к Украинцеву. Если вы не уважаете сидящих здесь, выйдите из зала. Я не считаю себя «подлокотником» или кем-то другим. Если хотите поговорить, давайте поговорим, вопросов нет. Когда вы выговариваете мэру, что он плохой руководитель, вы это говорите не только ему, а каждому главе района, сотруднику мэрии, заведующему детсадом, директору школы, преподавателю. Один человек ничего в городе не сделает сделает коллектив.

Во время препирательств сидевшие в президиуме спикер горсовета Дмитрий Асанцев и мэр Новосибирска Анатолий Локоть о чем-то совещались, не встревая в набиравшие обороты, в том числе речевые, депутатские баталии.

К порядку коллег попытался призвать единоросс, председатель комиссии по социальной политике Игорь Титаренко.

Ребят, хватит уже на личности переходить, обратился он к дискутирующим. Что за «подлокотники», что за «горбы»? Будьте немножко политкорректными, вы же политики. В политике нет случайных фраз.

Ближе к концу обсуждения пытался остудить Украинцева спикер Асанцев.

Вас мерзавцем на сессии не называли, поэтому не надо передергивать, — отметил он.

Анатолий Локоть к тому моменту уже покинул зал.

Бег под флагами и «слитая оппозиция»

Естественно, в сложившейся обстановке сторонники и противники главы города не могли не предъявить друг другу претензии и по части прошедшей выборной кампании, где поддержанный «Умным голосованием» на 135-м округе Игорь Украинцев занял третье место, уступив победившему единороссу Иванинскому и «серебряному призеру» от КПРФ Жирнову.

Я шел против двух кандидатов от власти: от областной и от городской, которые пользовались административным ресурсом, заявил Украинцев под скандирование Георгием Андреевым «Сдай мандат!». Не в мандатах счастье, а в уважении. Не вы меня избирали. Я готов к проведению общегородского референдума о доверии Локтю и о доверии Украинцеву, если вы так ставите вопрос. Мы будем продолжать борьбу за развитие Новосибирска, ясно?

Со своей стороны Андреев попрекнул оппонента «забегами под флагами».

Противоположная сторона не осталась в долгу, предъявив коммунистам округ №137.

Обвиняют Украинцева в сливе протеста, а на самом деле протест сливает КПРФ, которая своих победивших кандидатов даже не пытается отстаивать, и руководитель (Первый секретарь ОК КПРФ — Анатолий Локоть. — Ред.), который говорит, что все прошло честно и игнорирует 10 тысяч вбросов в Сузуне, заявил обращаясь к депутатам от фракции КПРФ независимый депутат Сергей Бойко. Не вам бы, коллеги, говорить про слив, я бы молчал на вашем месте.

Как сообщил в ответ на это заявление представитель КПРФ, председатель комиссии по наказам избирателей Александр Бурмистров, результаты по Сузуну реготделение КПРФ намерено опротестовать.

КПРФ будет опротестовывать результаты на 137-м округе, произошли очень странные события в Сузунском и других районах с аномальными, фантастическими результатами в 90% за одного из кандидатов, сообщил Бурмистров. То, что происходило в границах Новосибирска, под сомнение не ставится.

Аналогичная информация размещена и на сайте КПРФ, со ссылкой на партийного кандидата по округу Виталия Новоселова и его уполномоченного представителя Кирилла Щербакова.

По многим участкам абсолютная аномалия, голоса разнятся даже с соседними: на одном участке наш кандидат получил 120 голосов, на другом 20 или даже 5, в то время как у оппонента 600 голосов, передает слова Щербакова сайт реготделения КПРФ. Разрывы в 20-30 раз. Мы подготовили письмо в избирком с просьбой обеспечить доступ к видеокамерам, чтобы удостовериться действительно ли пришли столько человек.

Но стоит отметить, что не все коммунисты, присутствующие на сессии, считают выборы нечестными. Об этом, в частности, можно сделать вывод из выступления первого секретаря реготделения партии, мэра Новосибирска Анатолия Локтя в начале сессии.

Хочу поздравить вас с окончанием большой политической кампании и поздравить с началом следующего политического цикла сессионного периода, обратился к депутатам горсовета мэр в начале своего выступления. Хочу подчеркнуть, что выборы в Новосибирской области и Новосибирске признаны состоявшимися. Насколько я проинформирован, замечаний, которые ставили бы под сомнение результаты выборов, предъявлено не было. Есть некие политические реалии в Новосибирске: по результатам выборов определились две лидирующие политические силы — «Единая Россия» и КПРФ, которые получили поддержку примерно равного количества избирателей. Это те реалии, в которых нам предстоит работать.

Прицел на межпартийный тандем коммунистов и единороссов звучал и в речи посетившего сессию заместителя секретаря реготделения «Единой России», первого вице-спикера Заксобрания Андрея Панферова, но в теме ранее предоставленной Новосибирску субсидии из средств областного бюджета в сумме около 1,3 млрд рублей.

Мы и дальше будем конструктивно работать, говорит Панферов. Я знаю, что позиция Андрея Ивановича Шимкива (в первую очередь как председателя Законодательного Собрания) вместе с Андреем Александровичем Травниковым идти по тем задачам, которые стоят сейчас, особенно в Новосибирске.

Напомним, что впервые инициативу по отзыву главы города депутат горсовета Игорь Украинцев озвучил на июньской сессии горсовета Новосибирска. Позже в поддержку данной инициативы высказались депутаты Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков (независимый) и Дарья Карасева («Новые люди»), а также региональное отделение «Партии Роста». В первой половине августа на территории избирательного округа Игоря Украинцева в микрорайоне Стрижи состоялось собрание инициативной группы, где более тысячи ее активистов поддержали инициативу, о чем соответствующие документы с подписью поддержавших были переданы в городскую избирательную комиссию Новосибирска. Тем не менее избирком отказал в регистрации членов инициативной группы. В настоящее время данное решение обжалуется в суде.

Фото – скрин с трансляции

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : отзыв мэра общественные слушания Горсовет выборы


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