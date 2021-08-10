Уголовное дело руководителя «РАТЭК» будет направлено в суд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего руководителя общества с ограниченной ответственностью «РАТЭК», сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

— По версии следователей регионального СКР, с апреля 2018 года по март 2019 года генеральный директор общества, осуществляющего перевозки по территории России, не выплатил заработную плату и иные обязательные выплаты 1741 работнику (полностью и частично) на общую сумму более 72 млн рублей, — говорится в сообщении. — Кроме того, с января 2013 года по февраль 2019 года обвиняемый вопреки законным интересам организации и в корыстных целях вывел из оборота предприятия свыше 93 млн рублей.

Обвиняемый также реализовал имущество (земли и помещения) общества по заведомо заниженной стоимости, что повлекло тяжкие последствия в виде невыплаты заработной платы и прекращения деятельности организации.

На его имущество (доли в уставных капиталах организаций, части здания, земельные участки, помещение) наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения, по существу.