Где заказать ограждения кровли

Отдельным пунктом выделены и требования к комплектности, упаковке и перевозке сборных металлических ограждений. Поэтому заказывать металлические конструкции лучше все-таки у производителей – и цена ниже (платить за услуги посредников не нужно), и качество гарантируется.

Компания PP Rolled (https://pprol.ru/) производит парапетные и кровельные ограждения из высококачественной стали для всех типов кровельного покрытия.

Плюсы заказа у производителя

Главный – адекватные цены на продукцию. Полный производственный цикл от резки и сварки металла, до окраски позволяет исключить оплату услуг посредников. А свой автопарк и организованная логистика – исключить форс-мажоры, связанные с несвоевременной поставкой.

Второй момент – наличие тех.документации и чертежей. При приемке ограждений комиссия запросит документы, в которых по ГОСТ должны быть указаны полные технические характеристики – от марки и толщины стали, наименования, класса покрытия полимерных составов и грунта, до вида крепежа.

Последнее – гарантия на металлоконструкции, возможность изготовления ограждений по чертежам заказчика с учетом типа и конфигурации кровли (опять же в соответствии с требованиями существующих строительных норм и стандартов).

Для более полного понимания ниже приведены требования ГОСТ к металлическим ограждающим конструкциям:

форма – любая (чертежи согласовываются с контролирующими органами);

высота – для кровель жилых домов не менее 1200 мм (допускается уменьшение высоты на высоту парапета, если таковой есть), для административных, производственных зданий высотой больше 7 м — 600 мм (неэксплуатируемые кровли), 1200 — эксплуатируемые;

материал – сталь, огрунтованная и окрашенная (полимеры с классом покрытия не ниже 5);

поперечные перекладины – профильная труба с заваренными для предотвращения появления коррозии свободными торцами.

кронштейн – соответствующий по форме типу покрытия (фальцевая, наплавляемая, кровля из профилированных металлических листов) из стали толщиной не менее 2 мм.

крепеж – оцинкованный.

Допускается установка дополнительных горизонтальных элементов (снегозадержателей) в нижней части опорных стоек на расстоянии не более 100 мм друг от друга. Расстояние между основными поперечными перекладинами — 350 мм.

Металлоизделия должны быть окрашены и огрунтованы, не допускаются наплывы краски, посторонние вкрапления на окрашенной поверхности, любые другие дефекты, способные снизить антикоррозийную защиту.

Что касается монтажа, то установка ограждений проводится одновременно с кровельными работами. Конструкция устанавливается на расстоянии не менее 300 мм от края карнизного свеса. Расстояние между опорными стойками не менее 1200 мм.