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Левый берег Новосибирска фактически отрежут от правого

  • 23/03/2021, 19:28
Автор: Евгения Серёгина
Левый берег Новосибирска фактически отрежут от правого
В связи со строительством новых и ремонтом имеющихся дорожных объектов.

В ближайшее время специальная рабочая группа определится, где и как в Кировском и Ленинском районах ограничить движение автотранспорта. Об этом в рамках брифинга заявили представители дорожно-транспортной отрасли мэрии Новосибирска.

Самая сложная задача определиться с организацией дорожного движения, чтобы минимизировать трудности, которые возникнут при выполнении этих работ, говорит начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов. В ближайшее время мы проведем рабочую группу по безопасности дорожного движения, на которой поставим задачу: подготовить в связи с этим свои предложения, после чего в следующий раз соберемся уже для принятия решения по тому или иному ограничению на том или ином участке.

Как сообщают в мэрии, это связано с несколькими масштабными строительными работами, которые ведутся на левом берегу. Во-первых, речь идет о строительстве объектов дорожной инфраструктуры, примыкающих к будущей ледовой арене, возводимой к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Предстоит реконструкция площади Лыщинского и дорог к ЛДС, реконструкция дамбы Октябрьского моста, строительство четвертого моста, под которое попали площадь Труда, Энергетиков и Будагова, перечисляют представители мэрии строящиеся объекты.

Во-вторых, как уже ранее сообщалось, должен стартовать капитальный ремонт Октябрьского моста, основание которого уже выработало срок годности.

Сейчас никакой литой асфальт, никакой рециклер асфальтобетона Октябрьский мост не спасут, сообщают в мэрии. Московской проектной организацией разрабатывается проектно-сметная документация. В мае мы ожидаем выход с экспертизы. Пока однозначно сказать не могу, что в этом году мы приступим к ремонту, но мы делаем все возможное для этого.

Пробки в районе названных дорожных объектов, где планируется ремонт, уже сейчас практически постоянно находятся на уровне 8-10 баллов.

Власти региона планируют запустить проект «Городской электрички» до 2023 года

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Кроме того, по информации мэрии, в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт улиц на «гостевых маршрутах»: Ватутина — от улицы Широкой до улицы Мира (5 км), Станиславского — от площади Труда до площади Станиславского (1,4 км), проезд от площади К.Маркса до площади Станиславского (более 1 км), Вокзальной магистрали — от улицы Орджоникидзе до площади Гарина-Михайловского, включая транспортный разворот вокруг площади Гарина-Михайловского (1,2 км). По этим объектам уже определены подрядчики и заключены муниципальные контракты.

Напомним, несколько лет в Новосибирске обсуждается проект создания «Городской электрички», которая могла бы взять на себя часть пассажиропотока с отдаленных жилмассивов Кировского и Ленинского районов и разгрузить дороги.

Фото pixabay.com  — al-grishin 

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт ремонт Октябрьский мост ограничения дороги


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