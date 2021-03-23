Левый берег Новосибирска фактически отрежут от правого

В ближайшее время специальная рабочая группа определится, где и как в Кировском и Ленинском районах ограничить движение автотранспорта. Об этом в рамках брифинга заявили представители дорожно-транспортной отрасли мэрии Новосибирска.
— Самая сложная задача — определиться с организацией дорожного движения, чтобы минимизировать трудности, которые возникнут при выполнении этих работ, — говорит начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов. — В ближайшее время мы проведем рабочую группу по безопасности дорожного движения, на которой поставим задачу: подготовить в связи с этим свои предложения, после чего в следующий раз соберемся уже для принятия решения по тому или иному ограничению на том или ином участке.
Как сообщают в мэрии, это связано с несколькими масштабными строительными работами, которые ведутся на левом берегу. Во-первых, речь идет о строительстве объектов дорожной инфраструктуры, примыкающих к будущей ледовой арене, возводимой к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.
— Предстоит реконструкция площади Лыщинского и дорог к ЛДС, реконструкция дамбы Октябрьского моста, строительство четвертого моста, под которое попали площадь Труда, Энергетиков и Будагова, — перечисляют представители мэрии строящиеся объекты.
Во-вторых, как уже ранее сообщалось, должен стартовать капитальный ремонт Октябрьского моста, основание которого уже выработало срок годности.
— Сейчас никакой литой асфальт, никакой рециклер асфальтобетона Октябрьский мост не спасут, — сообщают в мэрии. — Московской проектной организацией разрабатывается проектно-сметная документация. В мае мы ожидаем выход с экспертизы. Пока однозначно сказать не могу, что в этом году мы приступим к ремонту, но мы делаем все возможное для этого.
Пробки в районе названных дорожных объектов, где планируется ремонт, уже сейчас практически постоянно находятся на уровне 8-10 баллов.
Напомним, несколько лет в Новосибирске обсуждается проект создания «Городской электрички», которая могла бы взять на себя часть пассажиропотока с отдаленных жилмассивов Кировского и Ленинского районов и разгрузить дороги.
Фото pixabay.com — al-grishin
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать