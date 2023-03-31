Гендиректор агрохолдинга «Томский» задержан

Генеральный директор агрохолдинга «Томский» Владимир Тиссен задержан. Об этом сообщает Телеграм-канал «Милый Томск». Владимира Тиссена задержали по статье «преднамеренное банкротство». На данный момент подозреваемый доставлен в Томск из Барнаула. Мера пресечения Тиссену будет избрана в Кировском районном суде.

Ранее телеграм-канал «Милый Томск» публиковал жалобу китайских инвесторов, участвовавших в реализации проекта «мраморной» фермы, на действия со стороны главы АО «Агрохолдинг «Томский» Владимира Тиссена. Согласно тексту опубликованной жалобы, инвесторы отмечали, что подозревают его в «похищении вложенных китайской стороной капиталов и субсидированных властями РФ казенных средств и совершении мошенничества».

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Тиссен является гендиректором АО «Агрохолдинг «Томский», 95% акций которого владеет зарегистрированная в КНР «Китайско-Российская компания развития сельского хозяйства». Совместное предприятие зарегистрировано в Томске в 2015 году с уставным капиталом почти 112 миллионов рублей. С января 2023 года агрохолдинг проходит процедуру банкротства. Кроме того, Тиссен числится директором двух агропредприятий в Первомайском районе Томской области – АПК «Первомайский» и «Березовская ферма».

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