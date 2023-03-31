В Приангарье выявили антиконкурентное соглашение о поставках угля

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области выявило антиконкурентное соглашение при закупке и доставке угля на 436 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

УФАС установило, что с 2019 года ООО «Теплоресурс» вне закона получило право оказывать услуги по теплоснабжению на территории Мамско-Чуйского района. Общество осуществляло закупки угля и услуги по его доставке для обеспечения теплоисточников таким образом, что исполнителями становились подконтрольные ему организации «Энергоресурс» и «Альянс».

По мнению антимонопольного органа, ООО «Энергоресурс» введен в цепочку поставки угля для повышения его стоимости, что позволило получить ООО «Теплоресурс» дополнительный доход за счет предоставляемой топливной субсидии.

Кроме того, сотрудники УФАС установили, что администрация неправомерно передала обществу муниципальное имущество – блочно-модульную котельную, приобретенную по результатам электронного аукциона у ООО «Энергоресурс». Также выяснилось, что задолго до проведения торгов указанная котельная находилась в распоряжении ООО «Теплоресурс», а техническое задание к электронному аукциону, с ведома администрации Мамского городского поселения, подготовили сотрудники организации.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

ООО «Теплоресурс» — основными видами деятельности предприятия является производство, передача тепловой энергии по тепловым сетям и горячее водоснабжение. Эксплуатирует 18 котельных, обеспечивающих производство тепловой энергии.

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