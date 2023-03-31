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Готовится экспериментальный рейс доставки сибирского угля через Северный морской путь

  • 31/03/2023, 16:30
Автор:
перевозки угля через Северный морской путь
Речные суда с грузом стартуют из Кузбасса с пересадкой в Красноярском крае.

В ходе навигации текущего года планируется запустить экспериментальный рейс по доставке угля из Сибири в порты Северного морского пути, откуда груз уже отправится морем до конечного потребителя. С такой инициативой выступал в конце февраля зампред правительства РФ Юрий Трутнев. Как сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС в Новосибирске первый заместитель руководителя администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей Леонид Федоров, на минувшей неделе данный вопрос рассматривался на совещании у руководства Росморречфлота.

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Создана рабочая группа, говорит Фёдоров. Планируется в навигацию 2023 года организовать первый экспериментальный рейс: 30 тыс тонн угля с Кузбасса с частичной перевалкой в Красноярске и Лесосибирске доставить в Енисейский залив, перегрузить на морские суда и отправить, скорее всего, в Китай.

Что касается возможностей инфраструктуры других сибирских рек, то они пока находятся в стадии проработки.

 Прорабатывалась грузовая база транспорта, порты отгрузки, возможности судовладельцев-перевозчиков, возможность портового хозяйства для накопления груза и дальнейшей транспортировки до конечного потребителя, сообщает замруководителя администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин. Решения ещё не приняты. Были представлены только предложения с нашей стороны, как это можно сделать. Думаю, в дальнейшем все они будут проанализированы, чтобы себестоимость доставки и, соответственно, конечная цена товара были ниже. Инфраструктура водного транспорта и пропускная возможность водных путей позволяют это осуществить.

По мнению, и.о руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Павла Мешкова, использование ряда рек для таких целей невозможно, в частности, реки Томь.

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Совместно с Обь-Иртышским бассейном прорабатывался вопрос по реке Томь, говорит Мешков. Но это пока фантастический план по приведению реки Томь, особенное её верхней части в судоходное состояние. Поэтому прорабатывается пока вопрос использования мощностей Томского порта для перевалки, дальнейшей погрузки на речные суда и отправки на Северный морской путь. Прорабатывался вопрос увеличения пропускной способности рек, чтобы могли проходить суда смешенного плана «река море». Это увеличит объёмы доставки конечному потребителю.

Северный морской путь, Севморпуть (СМП) — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; законодательством России определён как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». Россия сегодня продолжает освоение и использование Северного морского пути; Северо-Западный проход не может конкурировать с СМП. Основными пользователями СМП в России сегодня являются «Норникель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф», Красноярский край, Саха—Якутия, Чукотка.

 

Ранее редакция сообщала о ситуации с экспортом российского угля.

Фото с сайта ФБГУ Администрация Северного морского пути

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Рубрики : Бизнес Транспорт ВЭД

Регионы: Сибирский федеральный округ Кузбасс Красноярский край

Теги : Северный морской путь перевозки угля грузоперевозки водным транспортом


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