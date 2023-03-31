Готовится экспериментальный рейс доставки сибирского угля через Северный морской путь

В ходе навигации текущего года планируется запустить экспериментальный рейс по доставке угля из Сибири в порты Северного морского пути, откуда груз уже отправится морем до конечного потребителя. С такой инициативой выступал в конце февраля зампред правительства РФ Юрий Трутнев. Как сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС в Новосибирске первый заместитель руководителя администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей Леонид Федоров, на минувшей неделе данный вопрос рассматривался на совещании у руководства Росморречфлота.
Что касается возможностей инфраструктуры других сибирских рек, то они пока находятся в стадии проработки.
— Прорабатывалась грузовая база транспорта, порты отгрузки, возможности судовладельцев-перевозчиков, возможность портового хозяйства для накопления груза и дальнейшей транспортировки до конечного потребителя, — сообщает замруководителя администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин. — Решения ещё не приняты. Были представлены только предложения с нашей стороны, как это можно сделать. Думаю, в дальнейшем все они будут проанализированы, чтобы себестоимость доставки и, соответственно, конечная цена товара были ниже. Инфраструктура водного транспорта и пропускная возможность водных путей позволяют это осуществить.
По мнению, и.о руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Павла Мешкова, использование ряда рек для таких целей невозможно, в частности, реки Томь.
Северный морской путь, Севморпуть (СМП) — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; законодательством России определён как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». Россия сегодня продолжает освоение и использование Северного морского пути; Северо-Западный проход не может конкурировать с СМП. Основными пользователями СМП в России сегодня являются «Норникель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф», Красноярский край, Саха—Якутия, Чукотка.
Ранее редакция сообщала о ситуации с экспортом российского угля.
Фото с сайта ФБГУ Администрация Северного морского пути
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