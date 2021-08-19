Гендиректор новосибирской холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» ушел с поста досрочно

Решение было принято на прошедшем 19 августа заседании совета директоров ПАО ХК «НЭВЗ-Союз». За досрочное прекращение полномочий Павла Семенова проголосовали все семеро членов совета.

Сообщение о принятом решении опубликовано на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Напомним, Павел Семенов занимал этот пост с февраля текущего года, сменив в кресле гендиректора Гуго Дейса. До работы в «НЭВЗ-Союз» он возглавлял ряд предприятий в Свердловской области.

В настоящее время обязанности руководителя «НЭВЗ-Союз» исполняет Олег Викторович Медведко. На официальном сайте «НЭВЗ-Союза» указано, что он также занимает должности гендиректора АО «Союз» и исполнительного директора «НЭВЗ-Керамикс».

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» входит в число стратегических предприятий России. создана в 1992 году. Предприятие – один из крупнейших производителей электронных компонентов и технической керамики. В состав Холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» входят ЗАО «НЭВЗ-Вектор», АО «СЭЛ», ЗАО «Лада», ЗАО «НЭВЗ-Телеком», ЗАО «Союзтелеком-International», ЗАО «НЭВЗ-ВКА», АО «НЭВЗ-Керамикс».