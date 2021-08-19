Новосибирский аквапарк подал заявление на самобанкротство

ООО «Аквапарк «Аквамир» подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о собственном банкротстве в связи с кредиторской задолженностью более 2,1 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

В настоящее время заявление не принято к рассмотрению.

По данным картотеки арбитражных дел, «ВДТ Строй» в июле этого года подал иск к ООО «Аквапарк «Аквамир» о взыскании задолженности в размере 50,2 млн рублей. До 17 августа заявление не было рассмотрено по причине нарушения требований. «ВДТ Строй» подал дополнительные материалы 16 августа, но в настоящее время заседание так не назначено.

Напомним, что ГК «Кварсис» создана в Новосибирской области в 1994 году. Глава группы — Петр Овчинников. Новосибирский «Аквамир» входит в топ-5 самых больших крытых аквапарков Европы. Введен в эксплуатацию в октябре 2016 года. Его общая площадь почти 35 тысяч кв. м. Здание включает в себя аквапарк, фуд-корт, помещения под SPA-услуги (площадью почти 1,7 тысячи кв. м введены в эксплуатацию в сентябре 2020 года) и т.д.

Инвестиции в строительство второй очереди аквапарка — гостиницу, спортивный комплекс и прибрежный комплекс — оценивались в 2 млрд рублей. Гостиницу и спорткомплекс планировалось ввести в эксплуатацию в 2017 году, прибрежную зону — в мае 2018 года. Проект пока не реализован.

ООО «ВДТ Строй» было признано банкротом в сентябре 2020 года по заявлению Межтопэнергобанка, которому компания задолжала 2,18 млрд рублей по кредитному договору.