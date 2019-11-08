Гендиректор «Сибмоста» заплатит налоги и штраф

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России окончено уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора АО «Сибмост», который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области

Следствием установлено, что в 2017 году у АО «Сибмост» образовалась задолженность по налогам в размере более 80 млн рублей, которую данное общество в добровольном порядке не погашало. В связи с этим налоговым органом были приняты меры по принудительному взысканию суммы задолженности за счет средств, имеющихся на счетах данной организации

— Для исключения принудительного взыскания задолженности за счет средств данной организации генеральный директор АО «Сибмост» организовал и подписал договоры уступки права требования, по которым расчеты с контрагентами за выполненные работы осуществлялись, минуя расчетные счета АО «Сибмост». Таким образом обвиняемый совершил сокрытие от принудительного взыскания денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, — рассказали в СК.

Отмечается, что в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признался и полностью возместил причиненный ущерб.

После выполнения необходимых следственных действий следователь по ходатайству обвиняемого направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое судом рассмотрено и ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тыс. рублей.

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