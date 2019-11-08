Главгосэкспертиза одобрила проект четвертого этапа реконструкции наливной станции «Сокур»

Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную повторно проектную документацию на четвертый этап комплексной реконструкции линейной производственно-диспетчерской станции «Сокур» ПАО «Транснефть». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщили в пресс-службе Главгосэеспертизы.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено проведение работ четвертого этапа реконструкции ЛПСД «Сокур». В том числе на площадке резервуарного парка построят вертикальные стальные резервуары емкостью 5000 куб. м, предназначенные для приема и хранения нефтепродуктов на территории площадки «Сокур-2». Кроме того, будут построены технологические трубопроводы с узлами запорной арматуры, кабельные эстакады, молниеотводы, прожекторные мачты и иные объекты и сооружения, необходимые для хранения и перекачки нефтепродуктов.

Для обеспечения транспортных связей и подъезда пожарных машин на территории стации проложат внутриплощадочные дороги, площадки для обслуживания сооружений и разворотные площадки.

Застройщик – АО «Транснефть – Западная Сибирь». Генеральный проектировщик — АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (АО «Гипротрубопровод»).

Напомним, ранее Омский филиал Главгосэкспертизы России одобрил повторно представленные проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию площадки «Сокур-1» на линейной производственно-диспетчерской станции «Сокур» ПАО «Транснефть».

Линейно-диспетчерская станция «Сокур» ПАО «Транснефть», расположенная на территории Мошковского района Новосибирской области, осуществляет прием из магистрального нефтепродуктопровода «Омск – Сокур» и последующую отгрузку нефтепродуктов железнодорожным транспортом, а также их сдачу на Сокурскую нефтебазу. В настоящее время на ЛПДС «Сокур», которая эксплуатируется с 1959 года, проводится комплексная реконструкция производственных объектов и модернизация технологического оборудования.

Фото: ПАО «Транснефть»