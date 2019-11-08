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В Банке «Левобережный» прошел практический семинар в рамках Клуба Директоров

  • 08/11/2019, 13:23
Руководителям и владельцам бизнеса рассказали о 5 причинах провальной рекламы в интернете.

Банк ЛевобережныйОрганизатором мероприятия выступил клиент банка – Клуб бизнесменов «Сибирь». Новый Конференц-холл Банка «Левобережный» стал площадкой для обмена опытом управления и ведения бизнеса, которая собрала около 80 представителей бизнеса. Спикер семинара — представитель компании Visotsky Consulting, имеющий богатый опыт управления рекламными кампаниями, вооружил гостей эффективными инструментами современного маркетинга и рассказал, как не тратить рекламный бюджет впустую.

Семинар стал первым мероприятием, которое было организовано клиентом на площадке Банка «Левобережный».

Напоминаем, что банк предоставляет своим клиентам возможность арендовать новый просторный Конференц-холл для собственных мероприятий. Зал, оснащенный современным оборудованием для проведения семинаров, встреч и презентаций может вместить до 100 гостей. На площадке также предусмотрено проведение кофе-брейков и фуршетов в специально отведенной для этого зоне.

Аренда Конференц-холла доступна участникам Программы лояльности для юридических лиц. Стоимость 1 часа аренды – 1 000 баллов. Заказать аренду Конференц-холла можно в ОНЛАЙН-офисе Банка «Левобережный» (ПАО).

Зал находится в Новосибирске по адресу ул. Кирова, 48, БЦ «Время», 3 этаж.

Фото: пресс-служба банка

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