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Гендиректора новосибирского предприятия обвиняют в невыплате зарплаты на сумму более 1,3 млн рублей

Уголовное дело будет рассмотрено мировым судьей Заельцовского судебного района города Новосибирска.
  • 26/08/2019, 16:09
Гендиректора новосибирского предприятия обвиняют в невыплате зарплаты на сумму более 1,3 млн рублей

Прокуратура Заельцовского района г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего генерального директора ЗАО «Автоматика», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

— По версии следствия, с января 2018 года по апрель 2019 года руководитель организации, имея реальную возможность, не выплачивал работникам заработную плату. Имеющиеся на расчетных счетах денежные средства он перечислял контрагентам по заключенным договорам, осуществлял платежи в бюджет и прочие выплаты. Себе директор общества регулярно выплачивал заработную плату, — говорится в сообщении.

В результате противоправных действий обвиняемого перед 4 работниками предприятия образовалась задолженность в размере более 1,3 млн. рублей, которая после возбуждения уголовного дела была частично погашена на сумму почти 550 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Заельцовского судебного района г. Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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