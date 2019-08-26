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Новосибирский музтеатр начал подготовку к 61 театральному сезону

Открытие сезона запланировано на 20 сентября.
  • 26/08/2019, 15:49
Новосибирский музыкальный театр начал подготовку к 61 театральному сезону

20 августа состоялся традиционный сбор труппы в Музыкальном театре. Художественный руководитель директор театра Леонид Кипнис поприветствовал коллектив и рассказал о творческих планах на новый театральный сезон. Открытие сезона запланировано на 20 сентября. В первые дни театр покажет новосибирцам новые премьерные постановки минувшего сезона: мюзиклы Максима Дунаевского «Отпетые мошенники» и «Мэри Поппинс», а также оперетту Иоганна Штрауса «Ночь в Венеции».

Отмечается, что следующим ярким событием станет проведение уникального фестиваля проектов для музыкального театра «Другие берега», который театр организует совместно с Российским Национальным театральным фестивалем «Золотая Маска» и Союзом театральных деятелей России. С 28 сентября по 5 октября 2019 года зрителям представят спектакли ведущих столичных театральных коллективов: московского Театра мюзикла, Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, музыкального театра «КАРАМБОЛЬ», Свердловского Академического театра музыкальной комедии, Красноярского музыкального театра. В рамках фестиваля планируется также творческий вечер известных российских композиторов с участием солистов Музыкального театра.

В первый день работы творческого коллектива состоялась праздничная программа, посвященная открытию театральной кассы. По традиции в день открытия театр провел летний опен-эйр, в этом году была морская тематика, связанная с фестивалем «Другим берегам». Солисты театра Дарья Бочарова, Кирилл Бедарёв, Вадим Кириченко, Алексей Коновалов, Александр Крюков, Александр Лукан, Анна Ставская, Алина Шайхеева, Анна Фроколо на Центральном крыльце театра исполнили знаменитые эстрадные хиты «В море синем, в море пенном», «Белый пароход», «Синяя вечность», «У моря у синего моря», «Море зовет», «За тех, кто в море».

Первая премьера сезона запланирована на середину декабря. Работу над созданием нового оригинального мюзикла ведет режиссер Филипп Разенков и драматург Константин Рубинский. Это будет спектакль с музыкой известного советского и российского рок-музыканта, автора песен, поэта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Подробная информация — в ближайших анонсах.

Фото Дарьи Жбановой

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