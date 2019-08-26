Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В АО «РЭС» прошли соревнования электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей

  • 26/08/2019, 16:24
Они проводились с 19 по 23 августа на учебно-тренировочном полигоне АО «РЭС», расположенном на базе филиала «Черепановские электрические сети».

В АО «РЭС» прошли соревнования электромонтёров по эксплуатации распределительных сетейОдной из наиболее эффективных и актуальных форм системы профессиональной подготовки персонала, действующей в АО «РЭС» уже в течение нескольких лет, является проведение различных конкурсов профессионального мастерства и соревнований.

Наиболее интересные и значимые из них — это соревнования по профессиональному мастерству, которые охватывают несколько направлений производственной деятельности и проводятся в трехлетнем цикле:

В 2019 году прошли соревнования по профессиональному мастерству среди электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей, которые проводились с 19 по 23 августа на учебно-тренировочном полигоне АО «РЭС», расположенном на базе филиала «Черепановские электрические сети».

Соревнования проводились с целью повышения качества и безопасности работы, оценки уровня профессионального мастерства и квалификации персонала при организации и проведении работ по обслуживанию оборудования распределительных сетей.

Также судейские бригады оценивали уровень знаний персонала в вопросах охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации оборудования.

Кроме того, в ходе соревнований были продемонстрированы новые и усовершенствованные приспособления и средства защиты, применяемые в работе, рациональные методы и приемы быстрого и безопасного выполнения работ в электроустановках с максимальным использованием технических средств.

Бригады 7 филиалов АО «РЭС» в течение трёх дней состязались в мастерстве на 6 этапах. Безусловно, самые зрелищные и интересные – это практические действия электромонтёров, которые отрабатывались на таких этапах, как:

  • освобождение пострадавшего от действия электрического тока;
  • оказание пострадавшему первой помощи с использованием манекена-тренажера;
  • организация и проведение тушения пожара на комплектной трансформаторной подстанции;
  • подготовка рабочего места с подъёмом на опоры воздушной линии 10 кВ;
  • техническое обслуживание линейного разъединителя 10 кВ с использованием гидроподъемника;
  • и другие не менее интересные этапы.

Помимо демонстрации практических навыков бригады филиалов Общества показывали теоретические знания в вопросах, имеющих большое значение для производственной деятельности и безопасной организации работ:

  • проверка знаний нормативных и нормативно-технических документов с использованием программного комплекса «АСОП-Эксперт»;
  • проведение осмотра оборудования распределительной сети с использованием компьютерного имитационного 3D тренажера.

В итоге, призовые места в соревнованиях по профессиональному мастерству среди электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» распределились следующим образом:

I место – бригада филиала «Чулымские электрические сети»;

II место – бригада филиала «Приобские электрические сети»;

III место – бригада филиала «Черепановские электрические сети».

На торжественном закрытии соревнований победителям были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

Прошедшие соревнования по профессиональному мастерству электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» стали эффективной площадкой для обмена передовым опытом, углубления теоретических знаний и повышения уровня мастерства персонала.

Поздравляем победителей и призеров соревнований по профессиональному мастерству! Желаем безаварийной и эффективной работы по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей на всей территории Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

В июле 2019 года годовая инфляция в Новосибирской области ускорилась до 4,6%

В июле 2019 года годовая инфляция в Новосибирской области ускорилась до 4,6%

26/08/2019, 11:40
На это повлияли все компоненты потребительской инфляции.
Новосибирская таможня за семь месяцев выдала 613 ПТС на ввоз ТО из-за границы

Новосибирская таможня за семь месяцев выдала 613 ПТС на ввоз ТО из-за границы

26/08/2019, 11:36
Это в 4,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Киноманская ночь прошла в Новосибирске

Киноманская ночь прошла в Новосибирске

26/08/2019, 10:58
Четвертая по счету «Ночь кино» вышла за стены кинозалов и за границы мегаполисов.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

Гендиректора новосибирского предприятия обвиняют в невыплате зарплаты на сумму более 1,3 млн рублей

26/08/2019, 16:09

Новосибирский музтеатр начал подготовку к 61 театральному сезону

26/08/2019, 15:49

Новосибирские жимолость и облепиха отправятся в Японию

26/08/2019, 14:58

Молодой ученый НГТУ НЭТИ получил 9 млн рублей на научное исследование

26/08/2019, 13:54

Новосибирцы задолжали за тепло и горячую воду 1,8 млрд рублей

26/08/2019, 11:45

В июле 2019 года годовая инфляция в Новосибирской области ускорилась до 4,6%

26/08/2019, 11:40

Новосибирская таможня за семь месяцев выдала 613 ПТС на ввоз ТО из-за границы

26/08/2019, 11:36

Киноманская ночь прошла в Новосибирске

26/08/2019, 10:58

Новый комплекс фабрики бортпитания вводится в эксплуатацию в аэропорту Толмачёво

26/08/2019, 10:56

Ошибки звезд ресторанного бизнеса

26/08/2019, 10:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска