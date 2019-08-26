В АО «РЭС» прошли соревнования электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей

Одной из наиболее эффективных и актуальных форм системы профессиональной подготовки персонала, действующей в АО «РЭС» уже в течение нескольких лет, является проведение различных конкурсов профессионального мастерства и соревнований.

Наиболее интересные и значимые из них — это соревнования по профессиональному мастерству, которые охватывают несколько направлений производственной деятельности и проводятся в трехлетнем цикле:

В 2019 году прошли соревнования по профессиональному мастерству среди электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей, которые проводились с 19 по 23 августа на учебно-тренировочном полигоне АО «РЭС», расположенном на базе филиала «Черепановские электрические сети».

Соревнования проводились с целью повышения качества и безопасности работы, оценки уровня профессионального мастерства и квалификации персонала при организации и проведении работ по обслуживанию оборудования распределительных сетей.

Также судейские бригады оценивали уровень знаний персонала в вопросах охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации оборудования.

Кроме того, в ходе соревнований были продемонстрированы новые и усовершенствованные приспособления и средства защиты, применяемые в работе, рациональные методы и приемы быстрого и безопасного выполнения работ в электроустановках с максимальным использованием технических средств.

Бригады 7 филиалов АО «РЭС» в течение трёх дней состязались в мастерстве на 6 этапах. Безусловно, самые зрелищные и интересные – это практические действия электромонтёров, которые отрабатывались на таких этапах, как:

освобождение пострадавшего от действия электрического тока;

оказание пострадавшему первой помощи с использованием манекена-тренажера;

организация и проведение тушения пожара на комплектной трансформаторной подстанции;

подготовка рабочего места с подъёмом на опоры воздушной линии 10 кВ;

техническое обслуживание линейного разъединителя 10 кВ с использованием гидроподъемника;

и другие не менее интересные этапы.

Помимо демонстрации практических навыков бригады филиалов Общества показывали теоретические знания в вопросах, имеющих большое значение для производственной деятельности и безопасной организации работ:

проверка знаний нормативных и нормативно-технических документов с использованием программного комплекса «АСОП-Эксперт»;

проведение осмотра оборудования распределительной сети с использованием компьютерного имитационного 3D тренажера.

В итоге, призовые места в соревнованиях по профессиональному мастерству среди электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» распределились следующим образом:

I место – бригада филиала «Чулымские электрические сети»;

II место – бригада филиала «Приобские электрические сети»;

III место – бригада филиала «Черепановские электрические сети».

На торжественном закрытии соревнований победителям были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

Прошедшие соревнования по профессиональному мастерству электромонтёров по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» стали эффективной площадкой для обмена передовым опытом, углубления теоретических знаний и повышения уровня мастерства персонала.

Поздравляем победителей и призеров соревнований по профессиональному мастерству! Желаем безаварийной и эффективной работы по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей на всей территории Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании