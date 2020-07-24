Генерал-лейтенант Николай Марков назначен командующим Сибирского округа войск нацгвардии РФ

Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов представил военнослужащим и сотрудникам нового командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенанта Николая Маркова и вручил ему личный штандарт, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Николай Марков родился в 1967 году в селе Старые Трояны Килийского района Одесской области. В 1988 году окончил Пермское высшее военное командное училище МВД СССР, в 2000 году — Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, в 2012 — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

С 1988 года по 1996 год проходил службу в воинской части по охране важных государственных объектов в Новосибирске на должностях от командира взвода до командира роты. С 1996 по 1998 год служил в отдельной группе специального назначения.

С 2000 по 2010 проходил службу в войсках Сибирского округа на должностях командира батальона, командира полка, заместителя командира дивизии. В 2012 году был назначен на должность начальника оперативного отдела – заместителя начальника штаба Уральского регионального командования внутренних войск.

С 2015 по 2017 год возглавлял Северскую дивизию Сибирского округа; с 2017 по 2020 — начальник штаба – первый заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ. Указом президента РФ от 19 июля этого года назначен на должность командующего Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области