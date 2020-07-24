Суперконденсаторы завода «Оксид» будут использоваться в производстве электробусов

Суперконденсаторы производства AО «НЗР «Оксид» могут использоваться в троллейбусах на автономном ходу, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Производство уникально тем, что здесь изготавливаются конденсаторы больших ёмкостей, так называемые суперконденсаторы, используемые в источниках питания троллейбусов с автономным ходом. На днях завод «Оксид» и предприятие «Лиотех», производящее литий-ионные аккумуляторы, подписали договор о сотрудничестве, — рассказал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

АО «Новосибирский завод Радиодеталей «Оксид» остается одним из основных предприятий электронной промышленности России и стран СНГ по выпуску широкой гаммы танталовых конденсаторов, применяемых в авиационной, космической и другой спецтехнике, в радиотехнической промышленности.

— Резисторы, которые производит наше предприятие, применяются во всей электронике, от мобильных телефонов до автомобилей, — отметил генеральный директор НРЗ «Оксид» Лев Носенко. — Сегодня мы ведем активную работу по диверсификации производства. Благодаря техническому переоснащению предприятия, идет процесс освоения новых технологий для создания конкурентоспособной продукции. В ближайшее время мы планируем подписание соглашений о партнерстве с коммерческими заказчиками на производство электронной аппаратуры».

Руководство «Оксида» рассматривает возможности расширения линейки своей продукции в результате сотрудничества с ООО «Лиотех».

— Это высокотехнологичное производство, его продукция очень нужна для развития нашей радиотехники и экономики в целом. Производство традиционно занимает передовые позиции, уверенно развивается, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru