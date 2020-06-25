Генеральным директором ООО «РИД ГРУПП СТОЛИЦА» назначен Данияр Сафиуллин

Компания зарегистрирована в Москве 19 июня. Генеральному директору ООО «РИД ГРУПП СТОЛИЦА» предстоит актуализировать сообразно текущим экономическим условиям стратегию развития парковых проектов РАТМ Холдинга, повысить капитализацию этого бизнеса и определить новые точки роста, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

По решению Совета директоров АО «Завод «Экран», 31 июля состоится внеочередное собрание акционеров, на котором рассмотрят вопрос о передаче ООО «РИД ГРУПП СТОЛИЦА» полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества. Те же полномочия ООО «РИД ГРУПП СТОЛИЦА» планируют передать и в отношении ООО «Индустриальный парк «Катайск».

Напомним, «Региональный индустриальный девелопмент ГРУПП» («РИД ГРУПП») – новый промышленный бренд, который объединяет действующие и создаваемые индустриальные парки на территориях производственных предприятий в Новосибирске, Ростове (Ярославская область) и Катайске (Курганская область). Таким образом, «РИД ГРУПП» формирует среду «единого окна», выполняя функцию точки входа промышленных инвесторов в три региона – потенциальные партнеры могут выбрать площадку с учетом специализации, возможностей и перспектив четырех промпарков.

Все индустриальные парки «РИД ГРУПП» относятся к категории brownfield – таким образом, учитывая наличие коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, резиденты смогут развернуть производство в короткие сроки.

Благодаря многолетнему опыту работы на руководящих должностях Данияр Сафиуллин обладает необходимыми компетенциями для централизации системы управления промышленными площадками, что в свою очередь, будет способствовать достижению долгосрочных целей «РИД ГРУПП», а также росту экономики и улучшению инвестиционного климата в субъектах Федерации.

Данияр Сафиуллин занимал руководящие посты в системе МЧС, в том числе, возглавлял Сибирский региональный центр МЧС России, Главное управление ГОЧС по Новосибирской области; работал в мэрии города Новосибирска заместителем мэра по городскому хозяйству, курируя департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе.

Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище и академию гражданской защиты МЧС России; имеет воинское звание генерал-лейтенант.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета, орденом «За военные заслуги», медалью «За верность долгу и Отечеству» и др.

Фото: Евгения Серёгина