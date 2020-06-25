Налоговый маневр в IT-отрасли позволит повысить зарплаты разработчикам

Вячеслав Ананьев, генеральный директор ООО «Дата Ист», член совета директоров ассоциации содействия развитию ИТ «СибАкадемСофт»:

— Я бы разделил налоговый маневр в IT-отрасли, анонсированный президентом РФ, на две составляющие. Первая — сокращение социальных налогов с 14 до 7,6%. Это очень важное решение, которое заметно отразится на бюджетах IT-компаний. Заработная плата разработчиков — основная расходная часть в нашей отрасли. Сокращение налога позволит решить две важнейшие задачи. Во-первых, компании смогут увеличить зарплату разработчикам, сделать ее более конкурентоспособной по отношению к предложениям западных компаний. Зарплаты разработчиков в этом году и так постоянно растут из-за изменения курса валюты. Пересмотр соцналогов позволит их проиндексировать дополнительно, как минимум, на процент снижения. Думаю, прежде всего, вырастет зарплата у ведущих разработчиков и специалистов, а также стажеров. Средний программист почувствует это в меньшей степени, но для него это будет стимулом для повышения собственной квалификации.

Во-вторых, сокращение социальных налогов снизит общую нагрузку на IT-стартапы, которым важно минимизировать расходы до того, как их продукт «вышел в релиз».

Что касается уменьшения ставки по налогу на прибыль с 20 до 3% — это, конечно, чудесно, но, чтобы получить эту самую прибыль, хорошо бы получить вначале выручку. Это далеко не праздное желание в сегодняшней ситуации. Экономический спад из-за коронавируса в равной мере отразился на всех участниках рынка, в том числе на IT- компаниях. Даже такие крупные игроки отечественного рынка, как Яндекс, уже начинают подсчитывать убытки и прогнозируют, что вторая половина 2020 года для них будет не столь радужна, как первая.

Налоговый маневр в отрасли влечет за собой еще один очень важный нюанс. Если западная компания, заинтересованная льготным налогообложением, перенесет свои центры разработки в нашу страну, то она получит доступ к довольно дешевой и очень квалифицированной рабочей силе. Мы уже наблюдаем этот процесс. К примеру, в 2019 году в Новосибирск со своим центром разработки пришла китайская компания Huawei. В этом есть определенная доля риска, так как отечественным IT-компаниям будет трудно конкурировать с западными корпорациями за разработчиков. Думаю, что при благоприятных экономических условиях в течение года мы увидим приход в Новосибирск еще 2-3 крупных иностранных компаний, которые перенесут в наш город свои центры разработки или центры обслуживания и будут охотиться на наших программистов. Особенно это касается тех компаний, что базируются вне санкционных государств: в КНР, Гонконге и т.д.

Если говорить о бессрочности объявленного налогового маневра, то, на мой взгляд, это лукавство. Лично моя практика работы в качестве предпринимателя показывает: то, что названо бессрочным, могут отменить в любой момент. Вспомните, сколько говорили о неизменном подоходном налоге, а сейчас плоская шкала уже становится немного выпуклой (Президент РФ 23 июня предложил повысить НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто получает зарплату от 5 млн рублей в год. — Ред.). Для любого предпринимателя важно получить стабильные условия работы с горизонтом планирования хотя бы в 3-5 лет. Если «бессрочный» налоговый маневр сохранится на этот период — это уже будет замечательно.

Если говорить непосредственно о нашей компании, то для нас очень важны обе части налогового маневра. Основную прибыль мы направляем на собственные разработки, новые проекты и сервисы. Чем больше у нас будет возможностей относить эти средства на инновационную деятельность, тем выгоднее. Лично я за это решение могу сказать только спасибо.

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