Генплан Новосибирска вынесут на горсовет в марте

— Сейчас с генпланом Новосибирска работает рабочая комиссия. Надеемся, что в ближайшее время ее работа будет завершена, все спорные моменты будут разрешены, обозначенные замечания учтены, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В планах мэрии вынести генплан Новосибирска на мартовскую сессию городского совета.
— На февральскую сессию (17 февраля) нам его вынести вряд ли удастся, хотя работа над документом ведется очень активно, — добавил Локоть.
Напомним, что практически накануне последней в 2020 году сессии горсовета глава города отозвал проект изменений в генплан, который планировалось представить депутатам на утверждение до согласования позиций с заксобранием области в части возможной застройки территории Заельцовского бора. Ранее обеспокоенность судьбой Заельцовского бора выразили на сессии депутаты законодательного собрания, подготовившие на имя мэра обращение, в поддержку которого выступили лидеры фракций «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Их позицию уже на сессии горсовета озвучил и первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.
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