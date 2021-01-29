В воскресенье начнется демонтаж главного городского катка

Каток перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета работает завтра, 30 января, последний день, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска со ссылкой на МАУ «Стадион».

В субботу каток будет работать в штатном режиме – с 11.00 до 22.00, технический перерыв – с 16.00 до 17.00. Демонтаж инфраструктуры катка и льда начнутся 31 января.

Каток в Театральном сквере открыли 18 декабря. За полтора месяца его посетили более 50 тысяч человек.

В мэрии напомнили, что ближайший муниципальный каток в центре Новосибирска находится в Нарымском сквере. Он будет работать до конца февраля.

По информации департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, демонтаж главной елки также будет организован 31 января.