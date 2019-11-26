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Новосибирской области и Республика Узбекистан ищут новые ниши для сотрудничества

Делегация республики будет работать в регионе несколько дней.
  • 26/11/2019, 14:00
Новосибирской области и Республика Узбекистан ищут новые ниши для сотрудничества

Делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем хокима Сурхандарьинской области Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешней торговли Анваром Ориповым начала работу в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 26 ноября состоялась встреча членов делегации с первым заместителем губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым. Стороны обсудили возможности углубления торгово-экономического сотрудничества, а также развитие взаимодействия в социальной и культурной сфере.

Юрий Петухов отметил, что Новосибирская область заинтересована в развитии межрегиональных связей с Республикой Узбекистан, а также представил членам делегации возможности нашего региона в различных сферах сотрудничества.

Заместитель хокима Сурхандарьинской области Республики Узбекистан Анвар Орипов подчеркнул, что это не первый визит делегации региона в Новосибирскую область. Он также отметил устойчивый рост двусторонних экономических связей и заинтересованность Сурхандарьинской области в дальнейшем углублении торгово-экономического сотрудничества.

Делегация Республики Узбекистан будет работать в Новосибирской области несколько дней.  В планах – встречи с руководителями ряда региональных министерств,  посещение ПЛП Новосибирской области, а также VI Новосибирского агропродовольственного форума и международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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