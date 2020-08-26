Новосибирских родителей потянуло к искусству

Аналитики 2ГИС исследовали 15 городов с населением свыше 1 млн человек, сравнили количество обращений к организациям детского допобразования на картах в начале и середине августа. Для расчёта брались организации в пяти сферах: музыкальные и художественные кружки, курсы робототехники, спортивные секции и школы актёрского мастерства. Только за первые две недели августа число обращений в компании этих сфер увеличилось на десятки процентов.

— Новосибирцы стали больше интересоваться музыкальными школами — к середине августа их стали искать на 70% чаще. Растёт интерес к художественным школам (+55%) и спортивным секциям (+44%). Курсы робототехники не так популярны — внимание к ним выросло на 11%. Театральными курсами интересуются на 18% меньше, — констатирует пресс-служба 2ГИС.

Для сравнения, родители из Красноярска больше хотят, чтобы их дети занимались спортом. Секции в середине августа стали популярнее в регионе на 107%. Следом идут курсы робототехники и художественные школы — интерес к ним в августе рос на 69% и 65% соответственно. Театральные курсы тоже пользуется спросом, но чуть меньшим — их в справочнике 2ГИС стали искать чаще на 57%. Наименьший прирост у музыкальных школ (+41%).

В Омске при выборе занятий для детей родители отдают предпочтение искусству — театру, рисованию и музыке. При этом интерес к драмкружкам в первой половине августа вырос на 132%. В сентябре могут ждать наплыва учеников в художественных и музыкальных школах — обращения к ним растут в этом году на 40 и более процентов. Интерес к робототехнике вырос на 24%, к спортивным секциям — на 19%.

В целом по России наибольший рост в крупных городах также продемонстрировали детские музыкальные школы — по сравнению с концом июля в середине августа интерес к ним вырос на 73%. Чуть меньше родители интересовались художественными школами, число обращений к которым на картах выросло на 70%. Внушительную динамику показали курсы робототехники — +68%. Четвёртое и пятое места — у спортивных секций (+38%) и театральных курсов (+25%).

Спортивные секции также остаются наиболее популярным внешкольным занятием для детей. Суммарно их искали больше, чем любые другие организации дополнительного образования для детей. В то же время продолжают набирать популярность курсы робототехники. В прошлом году в пятёрке самых популярных направлений для допобразования они находились на последней строчке, а в этом году интерес к кружкам для будущих инженеров стал даже больше, чем к театральным курсам.

Напомним, учреждения допобразования в Новосибирской области не работали с момента объявления карантина, то есть с марта. Официально они запускаются с 1 сентября.

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