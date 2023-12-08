Генпрокурор России поручил проверить яйца в Новосибирске

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить необоснованное завышение цен на куриные яйца и принять меры.

В федеральном ведомстве состоялось очередное заседание с участием представителей Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

В процессе мероприятия эксперты обсудили вопросы динамики стоимости куриных яиц и проводимую работу по сдерживанию цен на них.

— Прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%, — говорится в сообщении ведомства.

Жители Новосибирска на собственном кошельке почувствовали взлёт цен практически на все продукты, в том числе и на яйца.

Рассмотрим цены на примере крупных сетей города.

Яйцо куриное категории С0 от «Яркого утра» можно купить в «Ленте» за 137,77 рублей за десяток, категории С1 обойдётся не на много дешевле — 132.19 рублей за 10 штук.

«Метро» предлагает яйца С0 и С1 от того же производителя по одинаковой цене — 145 рублей за десяток.

Яйца от «Самоката» двух категорий — 175 рублей за 10 штук.

Новосибирцам не нравится такая ситуация с продуктами первой необходимости, потому и ищут подешевле, заказывают из деревни у фермеров.

— Раньше яйца были по доступным ценам, брала каждую неделю минимум по три десятка в магазине радом с домом. Теперь же приходиться обходить весь жилмассив в поиске «подешевле». И покупаю уже не 30, а 1-2 десятка. Куда задрали цены — непонятно, как будто не от домашних кур они, а от жарптицы заморской, — поделилась своим мнением с Infopro54 Елена, жительница Заельцовского района Новосибирска.

Андрей, водитель такси, рассказал, что уже давно отказался покупать яйца в магазинах, сославшись на то, что они «ненастоящие».

— У меня друг живёт в Коченевском районе, приезжает периодически в гости. Вот у него и покупаю настоящие домашние яйца из-под деревенских кур. Они и крупные, и сытные, да и пользы в них явно больше, чем в магазинных. На неделе обратил внимание, цены-то на яйца выросли. Я покупаю в деревне за 120 рублей, а в супермаркете они стоят 140 рублей, — говорит Андрей.

В генеральной прокуратуре заверили, что по итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования для защиты прав россиян от необоснованного роста цен.

Ранее редакция писала о том, что куриные яйца подорожали в Новосибирске и стоят уже более 100 рублей.