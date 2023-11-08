Куриные яйца подорожали в Новосибирске и стоят уже более 100 рублей

В Новосибирске куриные яйца подорожали на 6,8%. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

Также на 9% подорожали охлажденные и мороженые куры. Выросли и цены на сосиски и сардельки (на 6%). Поднялась, но на немного меньший процент и цена пельменей, мантов и равиоли (на 5,9%). На 4,2% подорожали куриные окорочка, на 4,1% — мясо индейки.

― Теперь стало выгоднее покупать яйца у фермеров, которые пока держат цену в 120 рублей за десяток. В магазинах они уже практически столько и стоят. К Новому году, вероятно, цена еще поднимется, потому что повысится спрос, ― рассказала Infopro54 Екатерина, жительница Новосибирска.

Однако в овощах наблюдается обратная ситуация. Белокочанная капуста подешевела на 34,2%, морковь – на 31,8%, картофель – на 31,2%, лук – на 28,5%, яблоки – на 10%.

Напомним, что в Новосибирской области ранее подешевел «борщевой набор», в который входят свекла, лук, картофель, морковь и капуста. Его общая стоимость снизилась на 30,6%.

Так, например, свекла подешевела на 27,5% (32,10 рублей), лук репчатый – на 28,5% (28,54 рублей), картофель – на 31,2% (26,54 рублей), морковь – на 31,8% (36,69 рублей), а капуста белокочанная – на 34,2% (25,92 рублей). Но подорожали помидоры свежие на 19,3% (140,33 за кг), чеснок на 4,4% (280 за кг), овощи замороженные на 4% (244,97 за кг).

Ранее редакция сообщала о том, что цены на молоко за неделю выросли на 53 копейки в Новосибирской области.