Результаты исследований обновленной вакцины «Спутник V» переданы в Минздрав

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбурга, результаты клинических исследований обновленной вакцины «Спутник V» были официально переданы в Минздрав. Он уточнил, что по новой регистрировать препарат нет необходимости, поэтому изменения внесут исключительно в документы уже зарегистрированной вакцины, передает агентство РИА Новости.

При этом эксперт уточнил, что центр экспертизы получил серии уже произведенных доз вакцины для дальнейшего контроля.

Ранее редакция сообщала, что старая вакцина «Спутник V» больше не защищает от вируса COVID-19 из-за новых штаммов.