Министр природных ресурсов презентовал елку-палку новосибирцам

Сотрудник Минприроды создал елку из палок древесины. Об этом сообщает министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин в Телеграм.

— Сотрудник министерства «построил» новогоднюю елку. Для вдохновения, примера и логистической инструкции, — говорится в сообщении.

Если смотреть на елку, то можно увидеть, как каждая деревяшка правильно отпилена. Благодаря этому достигается форма настоящей елки. Дополняют все это игрушки, которыми заботливо увешена вся ель.

Отметим, что цены на искусственные ели поднялись в Новосибирске. Самая дорогая новогодняя красавица из пластика стоит почти 104 тысячи рублей.

Напомним, новогодняя иллюминация уже появилась на улице Ленина в Новосибирске. Ее запустил мэр Анатолий Локоть.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском краеведческом музее открывается выставка «Когда елка была большой».