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Офтальмолог предупредил голубоглазых о риске ожога сетчатки на солнце

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Светлая радужка хуже фильтрует УФ-лучи, чем темная

Летом солнцезащитные очки превращаются в предмет первой необходимости, однако их выбор остается делом сугубо индивидуальным. Влияние ультрафиолета на зрение зависит не только от времени пребывания на солнце, но и от физиологических особенностей человека, в частности, от цвета его глаз.

Солнечный свет действует на органы зрения как физический раздражитель. Помимо видимой части спектра, существует ультрафиолетовое излучение, которое проникает в глубокие структуры глаза и запускает там опасные фотохимические реакции.

—  В сетчатке ультрафиолет может инициировать образование активных форм кислорода, обладающих повреждающим действием и способных разрушать нервные клетки, — пояснил изданию «АиФ-Омск» врач-офтальмолог Николай Ходовицкий.

Ультрафиолет влияет и на передние отделы глаза, провоцируя развитие патологий вплоть до онкологических. Впрочем, тяжелые осложнения встречаются редко, но риск нельзя исключать полностью.

Ключевым фактором, определяющим чувствительность к свету, является плотность пигмента радужки. У голубоглазых людей пигмента меньше, поэтому их глаза пропускают значительно больше света и ультрафиолета, чем плотная радужка кареглазых. Однако, как отметил эксперт, это не главный критерий. Гораздо важнее состояние здоровья глаз и наличие сопутствующих патологий.

В группу повышенного риска входят пациенты после операции по удалению катаракты (если искусственный хрусталик не оснащен УФ-фильтром), люди с возрастной макулярной дегенерацией, а также те, у кого есть наследственные дистрофии сетчатки. Для них ультрафиолет становится катализатором ухудшения зрения, тогда как для здорового молодого человека очки чаще являются средством комфорта.

Выбирая аксессуар, новосибирцам стоит обращать внимание не на дизайн или цену, а на наличие подтвержденного УФ-фильтра. Специалисты настоятельно не рекомендуют приобретать очки на маркетплейсах.

— Проблема таких покупок не в отсутствии бренда, а в отсутствии сертификатов. Часто это просто темный пластик, создающий иллюзию защиты. В таких очках зрачок расширяется из-за недостатка освещенности, и если УФ-фильтр отсутствует, на сетчатку попадает даже больше губительного излучения, чем без очков, — предостерегает Ходовицкий.

Форма оправы важна не столько для защиты, сколько для удобства: очки должны плотно прилегать, не сползать и не оставлять зазоров для бокового света. Врачи также развеяли миф о том, что царапины на линзах снижают защиту от ультрафиолета — фильтр находится в массе материала. Однако сильное помутнение или износ фотохромного покрытия являются поводом для замены.

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Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : ультрафиолет солнцезащитные очки советы врача здоровье

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