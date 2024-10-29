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Гинеколог объяснила причины раннего наступления менопаузы

  • 29/10/2024, 17:24
Автор: Марина Санькова
Гинеколог объяснила причины раннего наступления менопаузы
Что привлекает внимание к возникновению климакса в возрасте до 40 лет и возможно ли замедлить этот процесс, рассказала Ольга Уланкина, кандидат медицинских наук и врач-эксперт из Лаборатории «Гемотест»

Сначала давайте разъясним терминологию. Климакс — это состояние, вызванное снижением или резкой утратой гормональной активности яичников у женщин. Менопауза, в свою очередь, обозначает отсутствие менструаций в течение года. В разговорной практике именно этот этап часто называют климаксом, как уточняет специалист.

Согласно возрастной категории, в которой у женщины прекращаются месячные, выделяются: преждевременная менопауза (до 40 лет), ранняя (40–44 года), нормальная (45–55 лет) и поздняя (после 55 лет).

По словам эксперта, существует множество факторов, приводящих к преждевременной и ранней менопаузе. Это может быть связано с наследственными факторами (если у матери или бабушки менструации также прекратились в молодости), хроническими заболеваниями репродуктивной системы, а также нездоровым образом жизни, включая частые стрессы, недостаток сна и малую физическую активность. Значительную роль играют и некоторые гинекологические процедуры, такие как аборты. Ранняя менопауза может возникать и после удаления яичников или как побочный эффект лучевой или химиотерапии, поясняет Ольга Уланкина.

Первые проявления климакса могут появиться уже на этапе пременопаузы, когда менструации становятся нерегулярными, но все еще присутствуют.

Недостаток женских половых гормонов, таких как эстроген, нарушает работу многих систем организма. Это приводит к сбоям в терморегуляции, в результате чего кровь начинает резко приливать к верхним частям тела, особенно к лицу и груди. Такие эпизоды, известные как приливы, могут происходить несколько раз в день и длятся обычно пару минут, за которыми приходит озноб. Приливы часто сопровождаются потоотделением, особенно в ночное время, учащённым сердцебиением и колебаниями артериального давления. Многие женщины в период климакса отмечают сухость и дискомфорт во влагалище, болезненность при интимной близости и частые позывы к мочеиспусканию, делится врач.

Кроме того, нехватка эстрогенов препятствует нормальному обмену веществ, что вызывает рост уровня холестерина в крови. В дальнейшем это может привести к атеросклерозу, состоянию, при котором возникают холестериновые бляшки на стенках сосудов. Дефицит лептина, гормона, отвечающего за контроль аппетита, тоже приводит к набору веса.

Недостаток эстрогенов негативно сказывается на состоянии кожи, суставов и костей. Кожа утрачивает упругость, появляются морщины. Суставы становятся более уязвимыми, а кости теряют плотность, что приводит к остеопорозу, добавляет гинеколог.

Помимо физической трансформации, у женщины также изменяется эмоциональный фон — она становится более раздражительной, испытывает трудности с концентрацией на задачах и запоминанием новой информации. Часто изменения во внешности могут привести к состоянию апатии.

Специфические методы профилактики климакса отсутствуют. На это состояние влияет множество факторов, и не все из них можно поправить. Тем не менее, чтобы отложить или облегчить проявления климакса, рекомендуется придерживаться определенных правил: регулярно посещать гинеколога, своевременно лечить хронические болезни (включая заболевания репродуктивной системы), поддерживать активность, следить за режимом сна, правильно питаться и отказаться от вредных привычек (курение, например, может ускорить наступление менопаузы). Контроль массы тела также имеет важное значение.

Для облегчения симптомов климакса могут помочь как гормональные, так и негормональные медикаменты. Их следует принимать только по рекомендации врача.

Теоретически женщина может забеременеть во время климакса, если у нее сохраняется менструальный цикл, даже если он нерегулярный. Выявить беременность бывает сложно, так как симптомы климакса могут замаскировать классические признаки беременности, такие как тошнота и нарушения сна, подводит итог Ольга Уланкина.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : ПроЗдоровье медицина


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