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Прокуратура требует для виновников взрыва на Линейной более 10 лет

  • 29/10/2024, 17:15
Автор: Артем Рязанов
Прения сторон начались в деле о взрыве газа на Линейной в Новосибирске.
Прения сторон начались в деле о взрыве газа на Линейной в Новосибирске

В новосибирском суде началось рассмотрение дела в отношении Евгения Кавуна и Ирины Урбах. Они, представляясь сотрудниками газосервисной компании, занимались заменой газового оборудования в квартирах, не имея необходимых знаний и допуска на выполнение работ.

— По версии следствия, 6 февраля 2023 года Ирина Урбах, не являясь работником специализированной организации, представившись контролером ООО «Межрегионгаз сервис» и предъявив поддельное удостоверение, обратилась к хозяйке одной из квартир жилого дома по улице Линейная, сообщив, что в квартире необходимо произвести замену гибкой подводки газового оборудования, — говорится в сообщении Заельцовского районного суда.

После того как получила согласие, она пригласила Евгения Кавуна, который представился слесарем их организации. Он заменил гибкую подводку газового оборудования, но не проверил герметичность соединений.

9 февраля 2023 года около 7 часов 30 минут в квартире на кухне произошла утечка газа. Из-за этого в помещении начался пожар, который перерос в мощный взрыв. В результате взрыва произошло обрушение несущих конструкций дома. В результате пожара погибли 15 человек, ещё 11 получили травмы различной степени тяжести. Ущерб, причинённый жильцам дома и близлежащим зданиям, оценивается более чем в 360 миллионов рублей.

Сторона обвинения просила суд приговорить каждого подсудимого к 10 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее редакция сообщала о том, что очередное заседание суда по делу о взрыве газа на Линейной прошло в Новосибирске.

Источник фото:  МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд прокуратура прения сторон Взрыв газа на Линейной


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