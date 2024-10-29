В Новосибирской области ребенок достал нож после замечания

Ребёнок достал нож на детской площадке в Искитиме после того, как ему сделали замечание.
— Сегодня на детской площадке в микрорайоне Ложок малолетние создания активно плевались в разные стороны, сидя на лавочке, — говорится в сообщении паблика «Подслушано в Искитиме».
Женщина с ребёнком подошли к мальчику без шапки и сделали ему замечание. В ответ мальчик начал грубить, а затем достал из кармана нож и был готов напасть на женщину.
— Вокруг дети, общественное место. Чего ждать от такого мальчика, если он разгуливает с ножичком в кармане, — рассказал автор поста.
Родителей ребенка попросили провести с ним воспитательную беседу, пока не поздно.
Местные жители стали активно обсуждать инцидент.
— Дак там не нож же, это тренировочная бабочка, она без лезвия.
— Потому что знают, ничего им за это не будет. Безнаказанность порождает вседозволенность.
— По ним тюрьма плачет.
Ранее редакция сообщала о том, что история 10-летнего хулигана-рецидивиста, который держит в страхе полгорода.
Источник фото: Подслушано в Искитиме
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