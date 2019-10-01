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Гипермаркет климатической техники формата Cash&Carry открылся в Новосибирске

На площади более 2000 м2 расположены: торговый зал, шоурум, учебный центр для проведения конференций, семинаров, мастер-классов, и зона коворкинга.
  • 01/10/2019, 10:41
Гипермаркет климатической техники формата Cash&Carry открылся в Новосибирске

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» объявил об открытии в Новосибирске первого профессионального климатического центра, где будут использованы инструменты формата cash&carry. Торжественная церемония состоялась на минувшей неделе, сообщили в пресс-службе компании.

По словам заместителя председателя Совета директоров по коммерческим вопросам ТПХ «Русклимат» Вадима Кравченко, идея внедрить популярный формат cash&carry в практику российского рынка возникла у компании 2 года назад. В 2017 году был запущен пилотный проект в городе Омск, который показал неплохие результаты. В ассортименте гипермаркета представлено несколько тысяч наименований товара. Это не только климатическая техника, но и отопительное, вентиляционное, сантехническое оборудование, инструмент и оснастка. Отмечается, что собственный ассортимент холдинга дополнен внешним ассортиментом, для удовлетворения 100% потребностей клиентов.

Руководство «Русклимат» считает, что новый формат станет наиболее выгодным местом покупки для мелкооптовых покупателей, средних корпоративных клиентов, а также профессиональных покупателей из числа монтажников, которым необходимо видеть товар, знать наименование и технические характеристики приобретаемой техники.

— Благодаря прямым закупкам у производителя, большим складским площадям и удобной логистике, розничная торговая наценка в климатическом центре существенно будет ниже, — рассказывает Вадим Кравченко.

На площади более 2000 м2 расположены: торговый зал, шоурум, учебный центр для проведения конференций, семинаров, мастер-классов, и зона коворкинга. В последней предлагается сдавать в аренду помещения, где покупатель напрямую с заказчиком сможет собрать необходимый комплект оборудования, просчитать сметы и составить план по основным видам ремонтно-монтажных работ. Благодаря умным технологиям, внедренным в новом климатическом центре, время на обслуживание клиентов и комплектацию заказа сократится до 20 минут. Доставка осуществляется на следующий день. Для помощи в формировании покупок и консультации по оборудованию осуществляет круглосуточная техническая поддержка.

В качестве программы лояльности введена бонусная система. Каждому клиенту выдаётся карта, которая фиксирует индивидуальную систему скидок, возвращая 2% кэшбеком. Дополнительно к этой карте клиент может привязать до 5 человек.

Вадим Кравченко подчеркнул, что холдинг не планирует останавливаться на открытии гипермаркета с элементами cash&carry.

— В ближайшее время профессиональный климатический центр откроется на юге страны – в Краснодаре. Это будет третий крупнейший торговый комплекс подобного формата, — сказал он.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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