Реанимация площади Маркса: новые грани

«Перезапуск» площади Маркса, ярко обозначившийся достройкой гостиницы «Турист», продолжится еще одним масштабным проектом: заповедник 90-х у пересечения улиц Покрышкина и Титова должен вскоре исчезнуть под натиском нового архитектурного концепта. На месте модульного павильона «Гранит» появится большой торговый центр с нетипичной архитектурной детализацией — буквально прорывной для района.

Фактически новый торговый центр должен не только заместить собой тесный двухэтажный павильон из сборных металлоконструкций, но и поменять пластику и тонус обширной городской территории. Он объединит действующую перехватывающую парковку, выход из метро и капитальный 6-этажный ТЦ «Гранит».

«Гранит»-шестиэтажка — уже второй по счету носитель этого имени — возведенный в 2006 году. На данный момент на площади 8,3 тысячи кв. м здесь работают около 100 организаций. По планам проектировщика (архитектурное бюро «АрхиГрад») и замыслу заказчика (ООО «Гранит») здание будет интегрировано в новостройку, а вот к «Граниту» первому (стеклянно-модульному, построенному 20 лет назад) реформаторы пространства беспощадны — он будет снесен ради постройки большого капитального здания, будущей доминанты. Предметом интеграции станет ярусная перехватывающая парковка на соседнем земельном участке, открывшаяся осенью 2013 года.

По большому счету не останется на карте даже имени «Гранит» — новый ТЦ будет называться «Грани». Это не просто потеря последней буквы — в новом имени отражена архитектурная составляющая — кристаллообразные элементы из стекла и алюминия, образующие фасад. Общая площадь здания переменной этажности превысит 11 000 кв. м, площадь застройки составит 2863 кв. м. Строительство комплекса будет вестись в три этапа. Проект этот примечателен целым рядом нюансов.

Во-первых, это один из первых образцов так называемого «крытого города» — интегративной городской среды, объединяющей объекты торговли, транспорта, общественные рекреационные зоны. Самыми активными энтузиастами «крытого города» являются урбанисты Норвегии, Швеции и Финляндии, где такой подход мотивирован климатически (как и у нас), а также Японии (где основным резоном стал не столько климат, сколько ориентир на максимальное использование территории).

Во-вторых, архитектурная насыщенность будущего комплекса очень неожиданная для данного конкретного места. Ибо бóльшая часть зданий, строившихся на площади Маркса последние 25 лет, на архитектурную актуальность и не претендовала. Даже лучшие из них — это максимум «крепкие середняки», построенные по самым расхожим канонам своих эпох. Композитные панели, сайдинг, сэндвич-плиты и немаркий керамогранит — главные составляющие здешней эстетики. На этом фоне ТЦ «Грани» воспринимается настоящим прорывом, ибо сложная пластика его элементного фасада выглядит совершенно неожиданной для новосибирского «нецентра». Впрочем, она и в центре не приелась.

— Архитектурные решения принципиально новые для этой части Новосибирска, — с удовлетворением констатирует Сергей Дьячков, управляющий партнер компании DSO Consulting. — Зданий со столь сложной структурой фасада тут прежде не строили. Такой концепт ассоциируется именно с центром, с правобережьем — со стилистикой зданий «Кокон» и «Бутон», отчасти со стилистикой ТРЦ «Европейский». На левом берегу родственная эстетика есть, пожалуй, лишь у ТЦ «Метромаркет» на «Студенческой».

Эксперты такую «игру на опережение» признают единственно возможной при реабилитации площади Маркса, отмечая, что строить банальные, безлико-утилитарные объекты на этой площади уже нельзя — проблема перевалила критическую точку.

— Замена зеленого павильона на большой и архитектурно выразительный ТЦ — это естественное решение для такого места, как площадь Маркса, — рассуждает Сергей Дьячков. — Как бы ни ругали эту площадь за ее эстетический статус, коммерческий потенциал ее огромен и долгосрочен. Конечно, в растущей экономике на месте этого павильона должен бы был появиться еще более интересный объект, но и то, что анонсировано, это прорыв. Во-вторых, это здание образует композиционную пару с торговым центром «Версаль». Получается достаточно цельно обрамленный створ транспортного вектора, такие ворота. И хоть какая-то часть площади получает внятное архитектурное структурирование. Подчеркну — именно часть, ибо до гармонизации всей площади Маркса еще далеко. Неопределенно далеко. Это очень большое пространство с огромным и разнородным составом пользователей. Как и когда все это соберется в цельный ансамбль, я судить не берусь. Но делать это все равно придется. Материализацию процесса мы и наблюдаем на том участке, где расположены «Версаль», «Гранит», гостиница, за которую наконец-то взялись.

Архитектор Игорь Поповский, председатель правления Новосибирского союза архитекторов, профессиональный и общественный эксперт по архитектуре и градостроительству, ансамблевую роль будущего ТЦ оценивает довольно осторожно.

— Да, попытка собрать ансамбль, сделать пару к «Версалю» — она очевидна, она налицо. Но я не сказал бы, что это будет ансамблем в его классическом понимании. В лучшем случае — симметрией. Для ансамблевой застройки, для ансамблевой работы в градостроительстве в Новосибирске не хватает авторитарности. Я не имею в виду буквально-политическую трактовку этого понятия, я про авторитарность на уровне городских властей. Например, в безоговорочно либеральном Амстердаме либерализм резко заканчивается в сфере градостроительства. Там идея ансамблевости, сочетаемости защищается тщательно. А тут не менее ярко, чем симметризация, видно и намерение выделиться. Новый ТЦ заметно ярче соседа. Впрочем, для коммерческого объекта намерение выделиться абсолютно предсказуемо. Что же до гармонизации всей площади, то тут надо ждать какого-либо крупного объекта, который должен будет площадь собой «успокоить». Сначала это, вероятно, будет гостиница. А еще лучше с этой ролью справился бы ДК «Сибсельмаш», будь он, наконец, достроен в какой-нибудь роли. Он же огромен по объему, он отчетливо «зацентрован». В общем, полновесная доминанта. Тогда мог бы создаться композиционный тандем с отелем, и площадь стала бы более цельной. Ведь и уникальность, и беда этой площади — ее огромность. По метражу она — как исторические центры европейских городов. Как целый средневековый город. Например, как Вышгород в Таллине. Но без присущих таким городам внутренних связок. Пешеходная составляющая этой площади вообще не проработана. Она «очень автомобильная». В этом смысле радует, что новый ТЦ хотя бы не усилит эту автомобилизацию — ведь он посажен именно на общественный трафик, на пассажирский поток магистрального транспорта — метро, трамваев, троллейбусов и автобусов.

Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева добавляет, специфика площади Карла Маркса такова, что тут несколько пассажирских потоков и каждый из них может дать покупательский трафик одному из ТЦ.

— Обсуждаемый комплекс посажен на очень мощный пешеходный поток. Встраивание входного павильона метро в это здание даст торговому центру достаточно высокую проходимость. Вообще, транзитность площади Маркса, её роль пересадочного узла — это до сих пор щедрый и достаточно долгосрочный аванс для самых разных ритейлеров. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока часть транзитных функций для левобережья не будет передано площади Станиславского. Но это будет лишь после постройки одноименной станции метро. Следовательно, не так уж скоро. Так что, пока трафик площади Маркса дает шанс на успех многим торговым объектам, — уверена эксперт.

Состав арендаторов будущего ТЦ пока не оглашается. По косвенным сведениям, известно, что это будут как сетевые розничные форматы, так и малые торговые операторы. Но даже при наличии ритейлеров «ярмарочного» типа, точным аналогом крытых ярмарок или все того же зеленого павильона ТЦ «Грани» вряд ли станет — тема закрылась сама собой и не подлежит повторению.

— То, что состав арендаторов у ТЦ «Грани» должен быть принципиально иным, нежели у зеленого павильона — это совершенно естественно и даже удивления вызывать не должно, — подчеркнул Сергей Дьячков. — Для такого места зеленый модуль — слишком архаичный формат. Он изжил себя даже не сейчас, а, как говорится, позавчера.

При этом Сергей Дьячков считает, что некоторую часть «пускового» периода создателям комплекса придется потратить на борьбу с так называемой памятью места. На вытеснение из обобщенного городского подсознания архетипа «базарная плешка у метро» и образного шлейфа этого понятия:

— Да, определенные трудности с поисками арендаторов у создателей ТЦ могут быть. Когда объект-заменитель заметно выше снесенного по категории и функционалу, рынку требуется некоторое время для привыкания и осмысления. Тот же упомянутый «Метромаркет» довольно долго собирал арендаторов. Но критичной эта тема не является. Думаю, часть арендаторского пула уже в какой-то степени продумана — при другом раскладе за такие проекты просто не берутся. В любом случае, грядущая замена «Гранита» на «Грани» — знаковое событие в трудной истории этой площади.

Фото с сайта archigrad.su