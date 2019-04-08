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ГИТИС совсем рядом

В Новосибирске в рамках проекта МТС «Поколение М» впервые открылась приемная ведущего театрального вуза страны.
  • 08/04/2019, 11:02
Автор: Игорь Смольников
ГИТИС совсем рядом
В ближайших планах МТС — развитие направления робототехника и реализация других творческих направлений, например программирования.

Теперь в саму столицу ради шанса на артистическую карьеру новосибирцам ехать необязательно — стать абитуриентом ГИТИС можно и в родном городе — приемная комиссия культового артистического вуза 5 и 6 апреля работала на площадке Дома Актера в рамках образовательного тура МТС и ГИТИС. Доцент кафедры эстрадного искусства ГИТИС Алексей Курганов провел сначала мастер-класс, а затем серию прослушиваний для старшеклассников Новосибирска и соседних регионов. Прослушивания строились по формату классического ГИТИСовского экзамена: соискатель студенческого статуса должен был проявить актерские навыки в декламации басни, стихотворения, прозаического отрывка, исполнить с микрофоном и минусовой фонограммой не менее двух песен на русском и иностранном языке, показать по запросу экзаменатора импровизационный этюд на заданную тему. Лучших из участников отбора пригласят в Москву на второй тур.

— Понятно, что большая часть ребят — это одиннадцатиклассники, но на прослушивание мы приглашаем ребят с 15 лет, — подчеркнул Алексей Курганов в ходе пресс-конференции, посвященной старту проекта. —Просто для них второй тур чуть отодвинут во времени — на период, пока они закончат школу.

В общем, это как бы «поступление на депоненте». А для школьников от 13 лет педагог ВУЗа провел мастер-класс «Профессия актер: элементы внутренней техники», который посетили более 100 школьников.

— Это позволит ребятам из театральных школ, кружков и студий и прокачать свой актерский уровень, и получить профессиональные референции — сравнить себя с другими, оценить серьезность своих планов на актерскую судьбу, — пояснил Алексей Курганов.

Для тех, кто не смог попасть на отбор, шансы тоже не потеряны — благодаря онлайн-конкурсу проекта «Поколение М». Подготовить нужно то же, что и для очного прослушивания. Просто собственное исполнение басни, стихотворения, прозы или песни — по желанию — нужно записать на видео и загрузить его на сайт pokolenie.mts.ru в раздел «Мастерская ГИТИС». Сайт pokolenie.mts.ru — не только титульная онлайн-платформа этого мероприятия, но и цифровое олицетворение целого пакета социально-творческих проектов, адресованных детям и школьно-студенческой молодежи.

— Проекту «Поколение М» уже пять лет, — сказала на пресс-конференции в Доме Актера Екатерина Филатова, руководитель благотворительных программ МТС. — Причем в имени проекта нет никакого бренд-диктата. «М» — это в данном контексте очень многозначная литера — МЕЧТА, МОЛОДЕЖЬ, МИЛОСЕРДИЕ, МАСТЕРСТВО, МОТИВАЦИЯ — коннотации у нас именно такие, не завязанные на сам бренд. «Поколение М» — комплексная социальная программа, которую мы инициировали и реализуем в союзе с ведущими мастерами и творческими объединениями России при поддержке региональных властей. Наш проект — уникальная онлайн-платформа для поиска и развития талантов детей, независимо от местожительств и социального статуса родителей, путем участия в конкурсах проекта по 13 направлениям. Вторая цель проекта — мы собираем детям с тяжелыми заболеваниями деньги на лечение, ведь каждое действие участников проекта на портале или в группах «Поколение М» в соцсетях (загрузка работы, лайк или репост) оценивается баллами, которые МТС переводит в реальные деньги и отправляет их на лечение тяжелобольных детей.

Как подчеркнула Екатерина Филатова, и ее саму, и всех, кто причастен к проекту, особо вдохновляет необычная смежность этих целевых групп.

— Приятно поразило вот что, — говорит Екатерина. — Душевная щедрость и отзывчивость детей из «талантоискательского» сообщества. Многие из них говорят, что участвуют не ради признания и призов, от которых, кстати, готовы отказаться в пользу больных сверстников. Ребятам, по их словам, важнее то, что своим творчеством они приносят пользу, помогают другим детям. Такие слова — настоящее позитивное потрясение. И лучшее  опровержение надоевшего клише о меркантильности и примитивности нынешней молодежи. Эти мизантропические штампы не просто сокрушены — мы увидели настоящее сияние душ! Впрочем, социальный эффект не только в таких детских порывах. «Поколение М» — это вообще очень проработанный благотворительный агрегатор, направивший 17 млн рублей на целевую помощь 49 детям.

Примечательно и рейтинговое положение нашего города в рамках проекта «Поколение М»: Новосибирск — на втором месте по уровню активности, уступает лишь Москве.

— Такой рейтинговый статус  отраден сразу в нескольких аспектах, — рассуждает  Александр Соловенчук, директор компании МТС в Новосибирской области. — Во-первых, он говорит о высокой информатизации региона, популярности технологий. Во-вторых, о высоком тонусе социальной инициативы и творчества. И, конечно, о концентрации талантов. И Новосибирск для премьеры этого формата —  приемной ГИТИС — был выбран неслучайно. Наш город за эти годы ярко заявил о себе в проекте «Поколение М».

Новосибирск — абсолютный лидер по числу победителей и призеров «Поколения М» — их тут 35 человек, в том числе:

  • Даниил Габриелян, победитель художественных конкурсов «Поколения М» получил экспозиционное место в Третьяковской галерее и стажировку в анимационной студии, создающей знаменитых «Смешариков».
  • Варвара Убель, победитель вокального конкурса, финалист театрального направления с Фондом Станиславского, прошла личный мастер-класс от Полины Гагариной.
  • Иван Злобин, финалист того же театрального кластера, стал студентом ГИТИСа.
  • Полина Чудинова, победительница художественного конкурса, получила стажировку у создателей «Смешариков», и другие.

— Словом, наш проект действует и как благотворительный агрегатор, и как система поиска и культивации талантов, и как социальный лифт, — резюмировала  Екатерина Филатова. — Приемная комиссия ГИТИС — это проба формата в творческом, сугубо гуманитарном образовании. Но в ближайших планах у нас и другие образовательные  направления, например программирование. Таланты ведь есть во всех сферах, и любой талант нуждается в поощрении. В каком-то смысле наш проект — это возврат к той практике  «дистанционного талантоискательства», что хорошо себя показала еще в СССР. Это, можно сказать, реновация той самой практики, ее переосмысление в актуальном контексте информационно-цифровой эпохи. Впрочем, сам талант в любую эпоху драгоценен!

Фото предоставлено МТС

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