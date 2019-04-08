Семинар для частных инвесторов в Новосибирске

Банк ВТБ (ПАО) приглашает частных инвесторов, акционеров и клиентов группы ВТБ на семинар, который состоится 22 апреля в Новосибирске. Представители Банка расскажут об итогах деятельности ВТБ в 2018 году, планах и прогнозах на 2019 год.

Основными темами обсуждения станут:

Финансовые результаты деятельности группы ВТБ;

Новое во взаимодействии с акционерами и планы на 2019 год;

Программа специальных предложений для акционеров, новые привилегии и льготы для миноритариев;

Направления стратегии развития группы ВТБ до 2022 года.

Мероприятие проводится совместно с ПАО «Московская биржа». В ходе встречи будут представлены основные тенденции развития фондового рынка и новые инструменты для частных инвесторов.

Семинар состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31, гостиница Marriott (на карте). Начало мероприятия — в 18:00, сбор и регистрация участников с 17:30. Ожидаемая продолжительность встречи — 2 часа.

Участие в мероприятии бесплатное и свободное, однако, для Вашего удобства мы просим пройти предварительную регистрацию. Зарегистрироваться на семинар Вы можете при помощи мобильного приложения «Акционер ВТБ», которое доступно в AppStore и Google PlayMarket. Вы также можете сообщить о своём намерении посетить семинар по электронной почте shareholders@vtb.ru или по телефону (495) 258-4947. Будем рады видеть Вас на семинаре!

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Фото: пресс-служба банка