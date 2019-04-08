Наталья Горбунова назначена гендиректором «ДСК КПД-Газстрой» и «КПД-Газстрой-Инвест»

Генеральным директором ООО «ДСК КПД-Газстрой» и ООО «КПД-Газстрой-Инвест» назначена Наталья Горбунова, ранее занимавшая должность директора по экономике и финансам, сообщили в пресс-службе OOO «КПД-Газстрой». Отмечается, что она работает в структуре группы компаний «КПД-Газстрой» более 12 лет.

Группа компаний «КПД-Газстрой» занимает лидирующее положение в рейтинге новосибирских застройщиков. Компания была создана в 2003 году на базе завода крупнопанельного домостроения ЖБИ-3. С 2007 года «КПД-Газстрой» реализует собственный масштабный проект жилищного строительства – микрорайон «Чистая Слобода». На сегодняшний день введено в эксплуатацию 49 домов, в 2019 году планируется сдать еще 4 дома. В состав группы компании входят: ООО «КПД — Газстрой — Инвест», ответственное за возведение новых домов и выступающее в роли генерального подрядчика; ООО «ДСК КПД-Газстрой», выполняющее строительные работы; ООО «КПД-Газстрой», занимающееся производством изделий крупнопанельного домостроения; ООО «КПД – Газстрой — Эксплуатация», обслуживающее жилые дома микрорайона «Чистая Слобода»; а также агентство недвижимости «Чистая Слобода».

Фото: пресс-служба компании