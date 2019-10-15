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ГК «Квант» готова вывести свои установки в тираж

Компания планирует производить в год от 10 комплексов термического обезвреживания отходов.
  • 15/10/2019, 10:05
Автор: Юлия Данилова
ГК «Квант» готова вывести свои установки в тираж
Интерес к оборудованию проявляют предприниматели из Монголии, Казахстана, других стран СНГ, но пока мы планируем закрывать потребности только российских заказчиков.

ООО Спецзавод «Квант» и департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска уведомили о проведении общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности по проекту технической документации «Термическая установка обезвреживания отходов ПМ 15-250.02», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. Об этом говорится в документации, размещенной на официальном сайте муниципалитета. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2019-го — I квартал 2020 года.

Как пояснил InfoPro54 директор ООО Спецзавод «Квант» Тимофей Федоров, совместно с партнерами из институтов СО РАН компания завершила испытания опытно-промышленной установки и сейчас планирует запустить ее в серийное производство.

— Опытный образец установки мы эксплуатировали в течение 5 лет. Изучили ее плюсы и минусы, довели до необходимых параметров и сейчас готовы к серийному выпуску. У нас уже собран довольно большой пакет заказов от потенциальных покупателей со всей России. Интерес к оборудованию проявляют предприниматели из Монголии, Казахстана, других стран СНГ, но пока мы планируем закрывать потребности только российских заказчиков, — говорит Федоров.

В год «Квант» намерен производить от 10 установок для высокотемпературной утилизации отходов (медицинские, инфицированные отходы и т. д.). Их производство и сборка будут размещены на действующей промышленной площадке предприятия в Новосибирске. Сейчас на этих мощностях идет ремонт термических установок, котлов, печей, но они готовы к увеличению загрузки. Часть комплектующих компания заказывает у партнеров. Среди них как новосибирские, так и инорегиональные производители оборудования.

Оценить объем рынка сбыта продукции в РФ собеседник InfoPro54 затруднился, заметив, что на сегменте утилизации отходов очень многое зависит от решений, которые принимаются на федеральном уровне.

— Сейчас идет «мусорная реформа», и на рынке высокотемпературной утилизации могут появляться такие отходы, которые раньше просто захоранивали на свалках. Так что мы будем подстраиваться под требования и специфику производств заказчиков, — говорит Тимофей Федоров. — К примеру, сейчас молочная продукция попадает под регулирование через программу «Меркурий», в рамках которой одним из требований является ее обезвреживание. Так что молкомбинаты начинают задавать вопросы и изучать технологии по утилизации таких отходов.

Федоров заявляет, что компания не боится конкуренции с российскими производителями оборудования для высокотемпературной утилизации отходов.

— Мы плотно сотрудничаем с научной группой из институтов СО РАН, которые последние 40 лет занимаются проблематикой утилизации отходов. Совместно мы разрабатываем несколько проектов. У созданного нами консорциума научных и производственных предприятий достаточно компетенции и наработки в данной отрасли, — поясняет он. — Кроме того, у нас нет проблем с инвестициями для реализации проектов. Мы давно и активно работаем с Банком ВТБ, который поддерживает нашу стратегию развития бизнеса.

В утилизации ТКО монополист не нужен

Напомним, совместно с Институтом теплофизики СО РАН «Квант» тестировал проект мусоросжигательного предприятия в Коченево. Там создана установка по утилизации 300 кг отходов в час. В 2017 году, когда в регионе шло обсуждение концессии по утилизации ТКО, «Квант» предлагал внедрять поэтапную систему утилизации мусора: организовать раздельный сбор отходов, параллельно построить мусороперегрузочную станцию с мусоросортировочной линией на действующей свалке, а на следующем этапе проводить термическую обработку отходов на мусоросжигающих предприятиях.

Фото предоставлено Тимофеем Федоровым

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