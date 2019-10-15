Отключенных от газоснабжения должников берут на особый контроль

Приостановление подачи газа — крайняя мера, которая применяется, если другие способы обязать должника оплатить потребленный газ не дали результатов. Сначала абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством sms, рассылаются уведомления о задолженности, предупреждения и претензии о погашении долга. Подача газа приостанавливается, только если все эти меры не привели к оплате задолженности.

— В текущем году уже отключены от системы газоснабжения более 1000 злостных неплательщиков, проигнорировавших требования поставщика газа погасить задолженность. Если сварочный аппарат применить невозможно, газоснабжение приостанавливается замком-блокиратором, — рассказывает начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова. — В осенне-зимний период значительно активизируется работа по приостановлению поставки газа должникам, проживающим в многоквартирных домах.

При этом возобновили использование газа менее 60% отключенных в этом году абонентов-должников. Им пришлось оплатить не только долг и пени, но и расходы по отключению и повторному подключению.

— Наша главная задача — решить проблему хронических неплатежей. Все должники неоднократно оповещаются о возможных последствиях накопления задолженности. Людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляется рассрочка платежа, — рассказывает Елена Комарова. — Но если все методы убеждения исчерпаны и произведено прекращение газоснабжения, данный адрес берется на особый контроль, чтобы не допустить незаконного подключения.

Сотрудники поставщика газа регулярно проводят рейды по проверке отключенных абонентов. В случае обнаружения несанкционированного подключения нелегальные врезки незамедлительно устраняются, по фактам нарушений составляются соответствующие акты, материалы направляются в правоохранительные органы. При этом за несанкционированное подключение предусмотрена как административная ответственность (штраф 10-15 тысяч рублей), так и уголовная (до 6 лет лишения свободы). Гражданам, ранее подвергавшимся административному наказанию за самовольное подключение к газовым сетям, за повторное подобное правонарушение грозит уголовная ответственность (до 8 лет лишения свободы).

Чтобы не попасть в списки на отключение, необходимо ежемесячно сообщать показания счетчика и оплачивать потребленный природный газ до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром межрегионгаз Новосибирск»