ГК «Обувь России» сыграла на омниканальности

Объем консолидированной неаудированной выручки группы в 2-м квартале увеличился на 26,7% и составил 2,830 млрд рублей. Общая сопоставимая выручка (like-for-like) ГК «Обувь России» увеличилась на 9,3%: в т.ч. сопоставимая выручка от продаж товаров выросла на 1,2%, а сопоставимая выручка от деятельности по выдаче денежных займов — на 34,2%. Чистая прибыль компании за второй квартал 2019 г. составила 0,105 млрд руб, сообщила пресс-служба ГК «Обувь России».

По итогам полугодия объем консолидированной неаудированной выручки группы увеличился на 19,8% до 5,384 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Общая сопоставимая выручка — на 7,7%: в т.ч. сопоставимая выручка от продаж товаров — на 1,6%; от деятельности по выдаче денежных займов — на 27%. Чистая прибыль увеличилась на 3,0% — до 0,322 млрд руб, чистый долг/EBITDA LTM вырос до 3,1, по сравнению с 2,5 в 1-м полугодии 2018 года.

— В первом полугодии 2019 года мы значительно расширили географию сбыта и вышли в 92 новых города, наша розничная сеть приросла на 36% и на конец полугодия насчитывала 837 магазинов (из них 166 франчайзинговые) в 320 городах России, —комментирует итоги работы компании директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — Новые торговые точки мы запускали преимущественно в Сибири. Значительное число открытий пришлось на Урал, Центральную часть России и Дальний Восток.

Он также пояснил с чем связан резкий рост выручки от деятельности компании по выдаче денежных займов.

— В 1-м полугодии выручка по данному направлению увеличилась на 28% до 0,92 млрд рублей. Такие сервисы в наших магазинах становятся все более популярными в связи с изменениями, которые определят развитие ритейла в ближайшем будущем. Речь идет о размывании границ между розничными форматами и внедрении концепции магазина как мультисервисного центра, — добавил Титов. — Мы развиваем модель омниканальной торговли: онлайн-продажи компании растут — на 22,9% по итогам 1-го полугодия; их доля в розничной выручке достигла 14,1%. Мы успешно реализуем проект «Пункты выдачи заказов»: сейчас сотрудничаем с компаниями PickPoint, DPD, онлайн-ритейлером OZON и другими.

В 1-м полугодии благодаря запуску проекта по выдаче заказов трафик магазинов «Обуви России» вырос на 1,3%, конверсия в покупки клиентов, которые приходят получить посылку, составила 4,5%. Сейчас в магазинах «Обуви России» онлайн-покупатели в среднем получают 1 000 посылок в день.

ГК «Обувь России» основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве. Основное бизнес-направление группы — производство и торговля обувью и сопутствующими товарами. Компания управляет 8707 магазинами (172 работает по франшизе) под брендами Westfalika (монобрендовый магазин классической обуви), «Пешеход» (мультибрендовый обувной супермаркет), Rossita (магазин для всей семьи), Emilia Estra и Lisette (салоны модной обуви), а также развивает бренды обуви и одежды для активного образа жизни S tep, all.go и Snow Guard и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.

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