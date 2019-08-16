Песики и принты

Накануне Международного дня бездомных животных компания Vsemayki.ru, специализирующаяся на производстве одежды и аксессуаров с авторской графикой, устроила нетривиальную партнерскую акцию с песокафе Dog House — недельную распродажу своей продукции в стенах этого уникального заведения.

Уникальность Dog House действительно бесспорна: если котокафе — формат, представленный в большинстве российских мегаполисов (от одного до двух-трех на город), то контактное кафе с собаками — единственное на всю Россию.

Обитатели кафе Dog House — 18 собак. «Личностное» наполнение этого числа периодически меняется: каждый месяц одна-две собаки обретают хозяев и покидают Dog House. Их место после адаптационно-испытательного периода занимают новички. Адаптационный период подразумевает лечение, социализацию, приучение к выгулу на поводке и минимальную дрессуру — ведь все новобранцы песокафе —собаки, спасенные от уличной бесприютности.

Впрочем, их сиротская предыстория гостям кафе теперь не видна: собаки выглядят вполне счастливыми и жизнерадостными. И общаются с гостями с очевидным удовольствием (техникой показных и неискренних эмоций собаки не владеют).

— Постоянных гостей собаки осознают как членов семьи, — говорит Анна Бояркина, владелица песокафе. — Но, конечно же, идеал счастливой собачьей жизни — «свой личный человек». И их обретение — цель нашей совместной акции с компанией Vsemayki.ru. Понятно, конечно, что это — задача-максимум. А программируемый эффект — средства, которые пойдут на обеспечение собакам комфортной жизни здесь и сейчас: на корма, лечение, игрушки. В своих соцсетях по окончанию акции мы напишем, сколько удалось заработать и как именно нам удалось помочь собакам с помощью этих денег.

Для зарабатывания этих средств найдена очень корректная, позитивная и непринужденная форма — модная распродажа. Эмоциональная механика такого события лишена привкуса сиротства, просительной интонации — участники процесса покупают модные вещицы, покупательский азарт продуцирует деньги куда активнее, нежели обычное «Помогите, пожалуйста». Тем более что для такого азарта есть обильная база: на распродажу выставлены штучные вещи, которые изначально и созданы уникальными. В этом отличие от обычной распродажи, которая затевается как средство борьбы с затоваркой, с неликвидом.

— У нас векторный ассортимент, мы работаем под заказ, вещи на склад не делаются, так что затоварка, в принципе, невозможна, — поясняет Юлия Бармаева, PR-менеджер компании Vsemayki.ru. — Наши товары начинают создавать только тогда, когда человек оформляет заказ. И только тогда мы начинаем шить или печатать принты. В отличии от многих других e-соммеrce-компаний, нам не нужно в конце сезона утилизировать непроданные товары. А то, что попало на распродажу — это не товарные излишки, а материал для веб-визуализации. То есть мы заказывали эти товары, чтобы сфотографировать и выложить в наши соцсети. У нас ведь не статичный каталог на сайте, а именно обновляемая выкладка в соцсетях. Каталог — это некая константа, а у нас динамическое множество. Так и скопились новые вещи, у которых нет хозяев: футболки, толстовки, кружки, костюмы, леггинсы, подушки и прочее. В общем, вещи ищут себе хозяев, собаки — себе.Плюс к тому, это дает возможность детальнее рассказать о нас. Ведь многие думают, что Vsemayki.ru — это именно футболки и только футболки. Но ассортимент куда обширнее — это и бейсболки, и свитшоты, это кружки и значки. Словом, товарный ряд категории lifestyle — обширный и вариативный.

Скидки на распродажные вещи авторы идеи назначили максимальные — в 90%. Потому товары с дизайнерскими принтами ценники имеют очень аппетитные — от 100 до 500 рублей. Такие ценники отлично возбуждают здоровый покупательский азарт и конфигурируют длинный чек. Покупательский азарт в данном контексте — средство даже более эффективное, нежели типичная для благотворительной риторики растроганность со слезинкой.

Фото автора