ГК «ПИК» может зайти в Новосибирск через франшизу

На днях ГК «ПИК» заявила о том, что предлагает застройщикам работать в рамках своей франшизы. Компания сообщила, что несмотря на строгие условия отбора, спустя всего несколько дней после запуска ПИК-Франшизы группа уже приняла около 100 заявок от потенциальных франчайзи. В частности, за франшизой в группу обратились девелоперы из Новосибирска. Уже полученные заявки позволяют группе продать 2 млн кв. м жилья. А за 5 лет ГК «ПИК» планирует предоставить франшизы на 7—10 млн кв. м.

— Сейчас мы находимся в стадии приема и рассмотрения заявок от потенциальных франчайзи и не готовы раскрывать подробности по конкретным компаниям, заинтересованным в получении ПИК-Франшизы. Можем отметить, что на сегодняшний день к нам обратились три девелоперских компании из Новосибирска, с которыми мы прорабатываем варианты дальнейшего сотрудничества, — сообщили в ответ на запрос InfoPro54 в пресс-службе ГК «ПИК».

В компании уточнили, что ПИК-Франшиза даст возможность девелоперам, открытым к росту и развитию, использовать экспертизу «ПИК» без совершения масштабных инвестиций в длительную разработку новых технических решений, девелоперского продукта, бизнес-процессов и специализированного ПО.

— Наш опыт позволит таким девелоперам быстрее развивать свои компетенции и внедрять уже готовые решения, не изыскивая дополнительные средства на исследования и выстраивание внутренних производственных и бизнес-процессов. Немаловажен и тот факт, что партнерские отношения с ПИК позволят девелоперам лучше позиционировать себя на рынке, — заявили в пресс-службе компании.

ПИК осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством и будет сотрудничать только с теми франчайзи, которые работают в соответствии с требованиями 214-ФЗ. При этом в пресс-службе подчеркнули, что компания готова помогать франчайзи с получением проектного финансирования.

— В рамках соответствующего блока услуг ПИК осуществляет прединвестиционный анализ проектов и, используя проприетарные ИТ-системы и экспертизу ПИК, предлагает решения для улучшения финансовых показателей. Наши услуги ориентированы на упрощение процедуры подготовки девелоперов к прохождению кредитного комитета, а также обеспечивают прозрачность предлагаемых инвестиционных проектов для банков при рассмотрении ими вопросов о предоставлении проектного финансирования, —говорится в ответе, полученном редакцией. — Опыт и инновационные решения ПИК востребованы в строительстве, производстве, благоустройстве территорий, эксплуатации зданий, клиентском менеджменте, управлению проектами и других областях. Мы стремимся развивать не только компанию, но и рынок в целом, поэтому приняли решение о запуске франчайзинговой платформы.

Президент SKY Group Владимир Литвинов сомневается, что опыт ГК «ПИК» стоит тиражировать в регионы.

— Вы видели здания, которые строит ГК «ПИК»? Я их неоднократно видел в Москве и скажу вам, что это унылое зрелище. К строителям сейчас кто только не заходит с самыми разнообразными инициативами… Банкиры говорят, что будут учить нас строить, компании из Москвы начинают предлагать свои франшизы. Лучше бы они сами шли в регионы и строили, если считают, что они такие великие — денег то у московских компаний гораздо больше, чем у региональных, — говорит Литвинов. — Насколько я знаю, ни в одной стране Европы и Азии строительная отрасль не продает франшизы. Это одно. Второе, московские градостроительные нормы серьезно отличаются от региональных. У нас они более жесткие, так же как требования и подходы к строительству объектов. Предложения ПИКа могут просто не подойти для нашего рынка технологически. Это мое личное мнение. Буду рад, если я ошибусь.

Гендиректор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АРЖС) Вячеслав Илюхин, не исключает, что получение франшизы крупного игрока, возможно, станет единственным выходом для мелких строительных организаций, желающих остаться на рынке.

— Получая франшизу, они вступают в группу компаний, скорее всего, платят процент от выручки. Для конечного потребителя это, вероятно, приведет к удорожанию проекта. Насколько? Аппетит приходит во время еды, — рассуждает собеседник InfoPro54. — По такой же схеме в России сейчас пытаются создать госкорпорации, которые будут «забирать» под себя неустойчивых застройщиков. ГК «ПИК» опередила этот процесс.

Самым большим вопросом в этой новации, по мнению Илюхина, является ответственность ГК за действия своего франчайзи.

— Если он перестанет вносить взносы, остановятся работы на объекте? Кто будет отвечать перед дольщиками? Я еще раз хочу подчеркнуть: по моему мнению, 214-ФЗ, который должен защищать интересы дольщиком, сейчас решает чьи угодно вопросы, кроме самих дольщиков, — констатирует Илюхин.

Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский не исключает, что развитие в рамках франшизы может дать застройщикам право и возможность работать под хорошо развитым брендом и не вкладываться в маркетинг, то есть экономить на этом свои силы и ресурсы. Другой выгоды от покупки франшизы ГК «ПИК» региональными компаниями он не видит.

— Сомневаюсь, что это даст возможность обойти 214-ФЗ. Банки будут анализировать проектную документацию, а не надпись на офисе организации, — говорит эксперт. — В целом я считаю, что в девелопменте влияние бренда — гораздо менее решающий фактор для покупки, чем в одежде и прочих вещах.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков полагает, что франшиза предоставляет ее покупателям, прежде всего, девелоперские решения — сам ПИК говорит о том, что «партнер будет работать по технологиям и методологиям ПИК».

— Скорее всего, партнер покупает только «технологическую» часть бизнеса, продавать построенное он будет самостоятельно. То есть никаких рисков продаж жилья эта франшиза не снимает. Тем более что «далее последует довольно долгий этап сертификации по основным стандартам ПИК, после этого по результатам интегрального рейтинга партнер может стать представителем бренда». Иными словами, ПИК научит компании работать — а далее будет сертифицировать своих учеников, не более того, — говорит Дьячков. — Другое дело — и в этом вопрос — сможет ли сертифицированный ПИК «ученик» увеличить свой объем продаж и снизить свои издержки при строительстве? Поживем — увидим. В любом случае, это смелый и весьма интересный эксперимент.

По данным сайта «Единый реестр застройщиков», по текущему строительству ГК «ПИК» занимает первое место России — 338 объектов в 54 ЖК. В 2018 году группа ввела 1,7 млн кв. м жилья и заняла по этому показателю первое место в стране.

Фото: vk.com/gk_pik