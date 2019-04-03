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Новосибирские школьники протестируют интеллектуальную ИТ-платформу по профориентации

  • 03/04/2019, 13:27
Для каждого школьника в рамках «пространства проб» будет сформирована своя сетка мероприятий.

Новосибирские школьники протестируют интеллектуальную ИТ-платформу по профориентацииК реализации проекта по профессиональному самоопределению школьников в цифровой экономике, выполненному на интеллектуальной ИТ-платформе, разработанной в НГТУ НЭТИ, подключилась каждая четвертая школа Новосибирской области. Как ожидается, на этапе апробации платформы на ней будут зарегистрированы более 10 тысяч новосибирских школьников, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

На первом этапе реализации проекта «Профессионалы будущего для цифровой экономики», реализуемого НЭТИ, Ассоциацией «СМАРТ Концепт» при поддержке Министерства образования Новосибирской области и Фонда президентских грантов, более 100 региональных и федеральных экспертов разработали первую региональную карту компетенций профессионалов в сфере цифровой экономики Новосибирской области. В состав карты вошли 88 компетенций по одной универсальной и пяти профессиональным областям: социальное управление, информационные технологии, современная инженерия, гуманитарные науки, биотехнологии.

На втором этапе специалисты факультета автоматики и вычислительной техники НЭТИ разработали интеллектуальную ИТ-платформу, позволяющую протестировать школьника на его способности и профессиональные предпочтения в сфере цифровой экономики. Платформа была презентована 13—15 марта на всероссийской ярмарке «Учсиб-2019», проходившей в «Новосибирск Экспоцентр». На ярмарке прошли тестирование более 300 учащихся. 22 марта состоялась региональная презентация проекта на базе ОблЦИТ — в ней очно и в формате вебинара приняли участие 236 школ Новосибирской области, то есть каждое четвертое учреждение общего образования. 1 апреля состоялась первая очная презентация проекта в школе. Всего презентации пройдут более чем в 30 образовательных учреждениях региона. В ходе них школьники узнают о возможностях проекта, зарегистрируются на платформе и пройдут тестирование.

Тестирование определяет, к какой именно профессиональной сфере в цифровой экономике имеет предрасположенность конкретный учащийся. В личном кабинете школьники видят результаты тестирования и рекомендации по дальнейшим действиям.

— Программа рекомендует школьнику, например, сферу социального управления и определяет, какие пробелы у него есть в этой области. После этого платформа, грубо говоря, ему сообщает: «Друг, у тебя всё хорошо, тебе в эту сферу, но в ней у тебя есть некие пробелы. И если ты посетишь мероприятие на тему «Технологии общественного развития», которое проводится на базе инновационной компании или одного из пяти ведущих университетов Новосибирска, то ты, во-первых, прокачаешь эту компетенцию, а во-вторых, поймешь, как в реальности устроена профессиональная деятельность в этом направлении, — объясняет руководитель проекта «Профессионалы будущего для цифровой экономики», старший преподаватель кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ НЭТИ Сергей Чернышов.

Для каждого школьника в рамках «пространства проб» будет сформирована своя сетка мероприятий. Всего на этом этапе будет проведено более 50 профориентационных мероприятий на базе 5 ведущих университетов Новосибирска (НГТУ, НГУЭУ, НГУ, СибГУТИ, НГУАДИ) и более чем 20 высокотехнологичных компаний, среди них Академпарк, Биотехнопарк, производитель инновационного медицинского оборудования «Ангиолайн», «МРСК Сибири», Завод «Катод», Сибирский банк ПАО «Сбербанк России», Новосибирский офис «Яндекса», «2ГИС», Центр маркетинговых исследований «Инфоскан». Первые занятия на предприятиях пройдут уже 15 апреля.

Занятия будут проходить в формате тренингов и мастер-классов. Яркий пример — экскурсия в диджитал-теплицу iFarm, где пройдет мастер-класс по робототехнике. Школьников ждет посещение завода «Экран», который занимается производством бутылок и изделий из стекла, а также офисов «Яндекс» и «2ГИС». Планируется, что всего предприятия Новосибирской области посетит около двух тысяч школьников.

Серия занятий пройдет в новосибирских вузах, которые занимаются темой «умных городов». Кафедра «умных городов» СибГУТИ устроит занятия по Smart City, там расскажут, как устроены города. Также школьников ждет лекция в НГУ по большим данным. Кафедра защиты информации АВТФ НЭТИ проведет занятия по кибербезопасности. С промышленным дизайном школьники смогут познакомиться на базе НГУАДИ, деловая игра по цифровому праву пройдет в НГУЭУ.

— Главная цель второго этапа проекта — дать детям увидеть своими глазами и потрогать руками то, что делают компании. В рамках этого проекта они узнают, как та или иная сфера реально работает. У школьников часто бывает идеальная картинка про привлекательные для них профессиональные области, которая в итоге не совпадает с реальностью, что вредит корректному профессиональному самоопределению, — говорит Сергей Чернышов.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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