ГК «Расцветай» приняла участие в общегородском субботнике

Сотрудники ГК «Расцветай» не исключение! Вооружившись метлами, граблями и отличным настроением, все дружно приступили к уборке территории Парка «Аллея Городов» от прошлогодней листвы, сухой травы и веток. Работа на свежем воздухе прошла плодотворно, принесла всем участникам субботника заряд бодрости и много положительных эмоций.

Общими усилиями за несколько часов территория «Аллеи Городов» преобразилась и теперь радует своей обновленной красотой всех окружающих.