ГК «Расцветай» приняла участие в общегородском субботнике

Сотрудники ГК «Расцветай» не исключение! Вооружившись метлами, граблями и отличным настроением, все дружно приступили к уборке территории Парка «Аллея Городов» от прошлогодней листвы, сухой травы и веток. Работа на свежем воздухе прошла плодотворно, принесла всем участникам субботника заряд бодрости и много положительных эмоций.
Общими усилиями за несколько часов территория «Аллеи Городов» преобразилась и теперь радует своей обновленной красотой всех окружающих.
— Весенний субботник — это прекрасная возможность каждому из нас внести лепту в общее дело по поддержанию порядка и чистоты на территории города. Уверены, что многие организации и жители Новосибирска поддерживают традиции субботников. Совместными усилиями мы делаем наш город еще уютнее и привлекательнее. Рады, что каждый из нас способен своими руками делать мир вокруг себя лучше! — прокомментировали в пресс-службе ГК «Расцветай».
Фото предоставлены ГК «Расцветай»
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru