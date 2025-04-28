Курировать инвестиционную поликлинику в Новосибирске будет ГКУ «Арена»

В Новосибирске меняют условия соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенном для строительства поликлиники №2 на улице Виталия Потылицына. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. Публичным партнёром инвестора стало ГКУ «Арена».

Напомним, ГЧП-соглашение о создании учреждения здравоохранения на 967 посещений в смену было подписано в 2018 году. Первоначально планировалось ввести их в эксплуатацию в 2022, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость медучреждений выросла на 35%, хотя их характеристики не менялись. Стоимость объектов выросла с 7,8 до 21,3 млрд рублей.

В конце мая 2024 года было объявлено о том, что здание городской клинической поликлиники №2 в Октябрьском районе готовится ко вводу в эксплуатацию. До сих пор медучреждение не заработало.

— Важно не просто построить объект и передать его вместе с оборудованием медикам, важно, чтобы объект соответствовал всем условиям лицензирования. В ходе проверок, которые проводил Роспотребнадзор, было выявлено, что инвестор не выполнил отдельные требования СанПиНА. В частности, по современным требованиям, в медицинских зданиях стены должны иметь покрытие, которое позволяет проводить антибактериальную обработку дезинфицирующими средствами. При строительстве поликлиник был применён иной материал, — говорил губернатор Андрей Травников на итоговой пресс-конференции в декабре 2024 года.

Глава региона отметил, что частный партнер пытался обосновать это наличием заключения Главгосэкспертизы на использование материалов, а также предложил проводить переделку за счет Минздрава области.

— Спорил он недолго, так как мы напомнили инвестору, что у нас заключен комплексный контракт, включающий эксплуатацию объекта. В итоге инвестор за свой счет устранил все замечания Роспотребнадзора, — пояснял губернатор.

В январе 2025 года Минздрав Новосибирской области взыскал 86 млн рублей с группы «ВИС» за срыв строительства поликлиники.

В марте 2025 министр здравоохранения Роман Заблоцкий сообщил, что в этом году в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию поликлиники №2, №7 и №27. Он отмечал, что поликлиники находятся на завершающем этапе строительства и вскоре будут готовы к приёму пациентов.

Напомним, с лета 2024 года правительство области поднимает вопрос о расторжении соглашения на строительство поликлиник. Также стоит отметить, что в декабре 2024 года строительство концессионных школ в Новосибирске было передано ООО «Новая школа». 95% акций в компании принадлежит АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», 5% — АО «Корпорация развития Новосибирской области». Компанию возглавляет Андрей Кокорин, который также является директором ГКУ «Арена».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области изменился подход к работе с концессиями и ГЧП.