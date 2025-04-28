Сибирские фармкомпании увеличили выпуск продукции на 19%

В январе-феврале 2025 года выпуск лекарств, фармсубстанций, витаминов и БАДов вырос в Сибири на 19%, сообщили в Сибирском ГУ Банка России. Компании запускают дополнительные линии и цеха, расширяют ассортимент и каналы продаж, в том числе через маркетплейсы.

По словам первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, санкции, сложности с поставками, а также экономические факторы уже не оказывают существенного влияния на рынок. Однако, по ее словам, структурные изменения фармрынка продолжаются.

— При растущем спросе компании оперативно перестраивают выпуск на более востребованные препараты и расширяют ассортимент. Например, крупная новосибирская компания в прошлом году вывела на рынок более 40 новинок. В ближайшие два года здесь запустят два новых цеха и продолжат курс на импортозамещение препаратов, — уточнила она.

Марина Асаралиева добавила, что идет трансформация и рынка биологически активных добавок. Крупные игроки рынка инвестируют в собственные сервисы электронной коммерции – оптимизируют доставку, расширяют зону покрытия и меняют условия программ лояльности для клиентов.

В 2024 году объем продукции российских компаний превысил 2,8 трлн рублей. При этом доля импортных препаратов на прилавках составляет около трети.

Напомним, в 2024 году Новосибирский институт органической химии СО РАН (НИОХ СО РАН) сообщил о том, что надеется получить поддержку Миннауки РФ на развитие малотоннажной химии в Инжиниринговом центре.В институте было реконструировано и оборудовано «чистое помещение» в соответствии с критериями GMP (good manufacture practice), которое позволит организовать выпуск лекарственных субстанций. Лицензирование этого производственного участка планируется в конце 2024 года. Кроме того, за внебюджетные деньги НИОХ СО РАН приобрел новое оборудование для организации производства препаратов типа «НИОХ-14». Напомним, это единственный в России противооспенный препарат, который институт разрабатывал совместно с НЦ «Вектор».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске введут новые правила продажи лекарств. Изменения вступят в силу с 1 сентября.